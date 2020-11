Clariant : annonce la suppression d'un millier d'emplois

Clariant annonce la suppression d'emplois et se prépare à réduire son activité en se séparant de son unité de pigments.



Environ 1000 salariés qui travaillent dans les services et les structures régionales seront licenciés, a annoncé mercredi la société dans un communiqué.



Les réductions interviennent alors que Clariant prévoit de se concentrer sur ses marchés clés, tels que les produits chimiques de soins, la catalyse et les ressources naturelles.



Le groupe poursuit sa transformation en une entreprise spécialisée de plus grande valeur, a-t-il déclaré.



La société - qui a vendu son activité d'emballage de soins de santé l'année dernière et son unité de mélanges-maîtres plus tôt cette année - a déclaré qu'elle ferait une provision de 70 millions de francs suisses dans ses comptes du quatrième trimestre pour tenir compte de la réduction des effectifs.



