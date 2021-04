Clariant: les actionnaires adoubent le nouveau président, valident le dividende

Zurich (awp) - Réunis en assemblée générale ordinaire par correspondance mercredi, les actionnaires de Clariant ont approuvé l'ensemble des points fixés à l'ordre du jour par le conseil d'administration. L'évènement a été marqué par la passation de sceptre entre le président et ancien directeur général Hariolf Kottmann et son successeur annoncé Günter von Au.

Les dix autres administrateurs ont été reconduits dans leur fonction pour un mandat d'une année.

Les près de 70% de droits de votes exprimés ont également validé la distribution d'un dividende cumulé de 70 centimes par action au titre des exercices 2019 (55 centimes) et 2020 (15 centimes).

Rapports financier et de rémunération ont aussi aisément passé la rampe, tout comme la décharge proposée pour l'organe de surveillance et le comité exécutif. Les rémunérations prospectives pour les instances dirigeantes n'ont guère soulevé plus de remous.

M. Kottmann rejoint quant à lui le fonds d'investissement américain Advent International en tant qu'associé. Il va conseiller l'entreprise sur ses investissements dans les secteurs de la chimie et l'industrie des matériaux, a indiqué cette dernière dans un communiqué séparé.

L'ex-président de Clariant va aider Advent "à poursuivre de nouvelles opportunités d'investissement et soutenir les sociétés actuelles ou futures" dans lesquelles le fonds a investi, a dit Ronald Ayles, associé et responsable du secteur de la chimie et des matériaux auprès d'Advent.

