Clariant simplifie sa structure de direction et son organisation

Zurich (awp) - Clariant simplifie sa structure et réorganise son activité en trois unités d'affaires, contre cinq jusqu'ici. La composition de la direction générale est par ailleurs légèrement modifiée.

Le groupe de Muttenz regroupera son unité actuelle catalyseurs et son activité biocarburants et dérivés en une seule unité appelée "catalyseurs", selon un communiqué publié mercredi. Les minéraux et additifs fonctionnels deviendront l'unité "absorbants et additifs", et les spécialités industrielles et de consommation et les services pétroliers et miniers donneront naissance à la division "produits chimiques de soins".

Chacune de ces unités sera chapeautée par un directeur qui siégera également dans la nouvelle direction générale. Ce directeur aura par ailleurs son bureau dans la principale région de croissance de l'unité en question. Angela Cackovich prendra la tête de l'unité absorbants et additifs, Jens Cuntze celle de catalyseurs et Christian Vang celle de produits chimiques de soins.

A la direction générale, les postes de directeur de la transformation et directeur des opérations sont éliminés, et Hans Bohnen et Bernd Hoegemann quittent l'entreprise.

Enfin, Clariant se fixe des objectifs en matière d'égalité des sexes et vise une proportion d'au moins 30% de femmes à la direction d'ici à 2030. De plus, la part des cadres d'origine extra-européenne doit passer de 32% actuellement à plus de 40% à l'horizon 2030.

rq/jh