Les investisseurs David Winter et David Millstone ont acquis une participation de 3,05% dans Clariant, a-t-on appris vendredi auprès de la bourse suisse SIX, rachetant ainsi le groupe suisse de spécialités chimiques après avoir vendu leur participation à SABIC en 2018.

Winter, de New York, et Millstone, d'Aspen, au Colorado, ont acheté 6,3 millions d'actions nominatives de Clariant représentant environ 1,8979% des droits de vote et ont obtenu d'autres droits de vote en concluant des swaps d'actions par l'intermédiaire de leur fonds Standard Latitude Master Fund, ont montré les dépôts de SIX.

Winter et Millstone sont devenus actifs dans Clariant lorsqu'ils ont construit une participation de 25% dans le groupe chimique avec le fonds spéculatif Corvex de l'investisseur activiste Keith Meister dans un effort réussi pour arrêter la fusion de 20 milliards de dollars de Clariant avec Huntsman en 2017.

Le trio a ensuite vendu ses parts dans Clariant à Saudi Basic Industries Corp (SABIC) en 2018.

La vente leur a rapporté plus de 30 francs suisses (33,89 dollars) par action, selon une personne au fait du dossier. Les actions de Clariant s'échangeaient à 13,71 francs par action vendredi.

"Nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour SABIC et Clariant. Nous investissons dans diverses entreprises chimiques et notre position dans Clariant est un investissement sur les marchés publics qui n'est pas différent des autres", a déclaré un porte-parole de Millstone et de Winter's Standard Investments.

(1 $ = 0,8851 franc suisse)