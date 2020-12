Nouvelle usine de Clariant en Roumanie opérationnelle dès 2022

Zurich (awp) - Le groupe Clariant se félicite mercredi de l'avancée des travaux dans la construction de sa nouvelle usine d'éthanol cellulosique Sunliquid à Podari, dans le sud-ouest de la Roumanie, dont la plupart des grands équipements de production ont déjà été installés.

Malgré les restrictions liées à la crise de Covid-19, le chantier se poursuit dans le strict respect des dispositions réglementaires et devrait s'achever d'ici la fin de l'année prochaine, "après quoi le démarrage et la production commenceront", assure Christian Librera, vice-président et responsable de l'unité Biocarburants et produits dérivés du chimiste de Muttenz, cité dans un communiqué.

Construite sur une zone de 10 hectares, l'usine Sunliquid de Podari bénéficie d'un financement de plus de 40 millions d'euros de la part de l'Union européenne. Une fois opérationnel, le site devrait être en mesure de transformer chaque année environ 250'000 tonnes de paille en 50'000 tonnes de biocarburant. Ce dernier peut être "facilement mélangé à un carburant conventionnel et utilisé dans les infrastructures automobiles actuelles", selon Clariant.

La nouvelle usine se veut "la pierre angulaire de la transformation continue (de Clariant) en une entreprise de chimie de spécialité de premier plan et une autre preuve de (son) engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité". A terme, l'usine devrait compter une centaine de collaborateurs et créer quelque 300 emplois indirects, notamment dans la collecte, le stockage et le transport des matières premières.

