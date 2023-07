Clarios International Inc est engagé dans la fourniture de solutions de stockage d'énergie. La société est impliquée dans la conception et la fabrication de technologies de batteries pour la mobilité et les applications industrielles. Ses batteries alimentent les voitures, les véhicules commerciaux, les motos, les véhicules marins, les véhicules de sports motorisés et les produits industriels. Ses produits proviennent du canal du marché secondaire, alimenté par les remplacements des consommateurs. Elle vend des batteries qui sont distribuées aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux clients du marché secondaire. Sa présence et son intégration verticale lui permettent de fonctionner de manière structurée et de fournir de la valeur aux clients et aux consommateurs. Elle conçoit, fabrique, transporte, recycle et récupère les matériaux des batteries de véhicules en utilisant un système en boucle fermée. Elle conçoit des batteries dont les matériaux peuvent être récupérés, recyclés et réutilisés dans de nouvelles batteries. Ses batteries alimentent une gamme de technologies de propulsion allant des moteurs à combustion interne (ICE) aux véhicules hybrides et électriques (EV).

