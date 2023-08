Clarivate PLC est une société de services d'information et d'analyse desservant les marchés finaux de la recherche scientifique, de la propriété intellectuelle et des sciences de la vie. La société fournit des informations structurées et des analyses pour faciliter la découverte, la protection et la commercialisation de la recherche scientifique, des innovations et des marques. Son portefeuille de produits comprend des marques telles que Web of Science, Derwent, Cortellis, DRG, CompuMark, MarkMonitor et CPA Global. Les secteurs d'activité de la société comprennent le groupe des sciences et le groupe de la propriété intellectuelle (PI). La société fournit des informations structurées qui sont livrées et intégrées dans les flux de travail de ses clients, qui comprennent des sociétés de recherche intensive, des organisations de sciences de la vie et des universités du monde entier. Ses lignes de produits aident à gérer le portefeuille de propriété intellectuelle de bout en bout de ses clients, des brevets aux marques commerciales en passant par les domaines des sites Web d'entreprise.