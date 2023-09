Clarivate Plc est un fournisseur de services d'information. La société fournit des informations, des analyses, des services professionnels et des solutions de flux de travail qui permettent aux utilisateurs des institutions gouvernementales et universitaires, des sociétés de sciences de la vie et de soins de santé, des entreprises et des cabinets d'avocats de gérer l'ensemble du cycle de vie, de la culture de la curiosité à la protection des actifs critiques de la propriété intellectuelle. Ses segments comprennent Academia & Government (A&G), Intellectual Property (IP), et Life Sciences & Healthcare (LS&H). Le segment A&G fournit des contenus structurés, des solutions de découverte et des applications logicielles connexes qui sont intégrées dans les flux de travail de ses clients, notamment des bibliothèques, des universités et des instituts de recherche. Le segment IP comprend les brevets, les marques déposées et les produits et solutions de gestion de la propriété intellectuelle. Le segment LS&H comprend ses produits et solutions, qui répondent aux besoins de contenu et d'analyse des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques tout au long du cycle de développement des médicaments.