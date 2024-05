Clarkson PLC est un fournisseur britannique de services intégrés et de capacités de banque d'investissement pour les marchés du transport maritime et de l'offshore, facilitant ainsi le commerce mondial. Les secteurs d'activité de la société sont le courtage, la finance, l'assistance et la recherche. Le secteur du courtage offre des services aux propriétaires de navires et aux affréteurs pour le transport maritime d'une gamme de cargaisons, aux acheteurs et aux vendeurs/chantiers pour les transactions de vente et d'achat, ainsi que pour les opérations de courtage futures. Le secteur financier offre des services complets de banque d'investissement, spécialisés dans les secteurs maritime, des services pétroliers et des ressources naturelles. La société propose également des services de financement d'actifs structurés et des projets structurés dans les secteurs du transport maritime, de l'offshore et de l'immobilier. Le segment Support comprend des services portuaires et d'agence représentant des services d'agence maritime fournis à travers le Royaume-Uni et l'Égypte. Les services du segment Recherche englobent la fourniture d'informations et de publications relatives au transport maritime.

Secteur Frêt maritime et logistique