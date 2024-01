(Alliance News) - Les actions à Londres devraient être en baisse à l'ouverture du marché vendredi, alors que l'optimisme de fin d'année sur les réductions de taux américains s'estompe avant des données économiques cruciales.

Les investisseurs ont pris en compte les chiffres de l'emploi américain de jeudi, qui ont préparé le terrain pour les chiffres de la masse salariale non agricole, attendus à 13h30 GMT vendredi.

Jeudi, les données de la société de traitement des salaires ADP ont montré que le marché du travail américain a créé plus d'emplois que prévu en décembre. Dans le même temps, les nouvelles demandes d'emploi aux États-Unis ont diminué plus que prévu au cours de la semaine la plus récente. Ensemble, ces données suggèrent que le marché du travail se porte plutôt bien, malgré des taux d'intérêt historiquement élevés.

Stephen Innes, associé gérant chez SPI Asset Management, estime que la publication des chiffres de l'emploi non agricole, vendredi, est un exercice délicat.

"Un rapport trop solide pourrait constituer un revers pour les actions, en s'alignant sur les prévisions de réduction des taux d'intérêt au second semestre 2024. À l'inverse, si le rapport est conforme ou légèrement inférieur aux attentes, il pourrait renforcer les croyances en une réduction imminente des taux, ce qui pourrait déclencher un rallye. D'un autre côté, une lecture nettement plus faible pourrait raviver les craintes d'une récession imminente", a estimé M. Innes.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 49,3 points, soit 0,6 %, à 7 673,77

Hang Seng : en baisse de 0,7 % à 16 531,34

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,3% à 33 377,42

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,1% à 7 489,10

DJIA : clôture en légère hausse à 37 440,34

S&P 500 : clôture en baisse de 0,3% à 4 688,68

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,6% à 14 510,30

EUR : en baisse à 1,0932 USD (1,0961 USD)

GBP : baisse à 1,2681 USD (1,2696 USD)

USD : en hausse à 145,11 JPY (144,48 JPY)

Or : stable à 2 045,36 USD l'once (2 045,01 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 77,95 USD le baril (76,60 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

09:30 CET PMI de la construction de l'UE

11:00 CET EU CPI

11:00 CET EU PPI

09:30 CET PMI de la construction en Allemagne

09:00 GMT Immatriculations mensuelles de voitures au Royaume-Uni

09:30 GMT PMI de la construction au Royaume-Uni

08:30 EST US nonfarm payrolls (emplois non agricoles)

10:00 EST US ISM services PMI

Les prix de l'immobilier britannique ont augmenté pour le troisième mois consécutif, selon les données de Halifax. L'indice des prix des logements d'Halifax a augmenté de 1,1 % sur une base mensuelle en décembre, après une hausse de 0,6 % en novembre. Le logement britannique type coûtait 287 105 GBP en décembre, soit environ 3 066 GBP de plus qu'en novembre. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis mars 2023. Sur une base annuelle, les prix ont augmenté de 1,7 %, après avoir baissé de 0,8 % en novembre. "La croissance que nous avons observée est probablement due à une pénurie de biens sur le marché, plutôt qu'à la force de la demande des acheteurs. Cela dit, les taux hypothécaires continuant à baisser, nous pourrions assister à un regain de confiance de la part des acheteurs au cours des prochains mois", a déclaré Kim Kinnaird, directeur de Halifax Mortgages.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Jefferies relève l'objectif de prix de Marks & Spencer à 310 (180) pence - 'hold' (conserver)

Jefferies ramène Mondi à 'hold' (acheter) - objectif de cours 1 650 (1 600) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Endeavour Mining a annoncé jeudi qu'elle avait licencié son président et directeur général, Sébastien de Montessus, pour "faute grave" avec effet immédiat. L'entreprise d'extraction d'or, qui possède des actifs au Sénégal et au Burkina Faso, a déclaré que cette décision faisait suite à une enquête sur une instruction de paiement irrégulière émise par Sébastien de Montessus dans le cadre d'une cession d'actifs entreprise par la société. L'instruction de paiement irrégulière s'élevait à 5,9 millions USD et a été découverte au cours d'un examen des acquisitions et des cessions, qui est en cours. M. de Montessus a répondu aux allégations en déclarant qu'en 2021, il avait demandé à un créancier de "compenser un montant dû à la société pour payer un équipement de sécurité essentiel destiné à protéger nos partenaires et nos employés dans une zone de conflit". Cette opération n'a entraîné "aucun coût supplémentaire pour l'entreprise" et "ne lui a pas procuré le moindre avantage personnel", a-t-il affirmé. Toutefois, M. de Montessus a admis que le fait d'avoir omis d'informer le conseil d'administration de cet arrangement était "une erreur de jugement".

ENTREPRISES - FTSE 250

Ithaca Energy a déclaré que son PDG, Alan Bruce, a convenu avec le conseil d'administration qu'il se retirerait pour poursuivre de nouvelles opportunités. Ithaca va entamer un processus formel de recherche pour son remplacement, le directeur financier Iain Lewis assumant également le rôle de directeur général par intérim dans l'intervalle, avec effet immédiat. "Je suis extrêmement fier de ce qu'Ithaca Energy a accompli au cours des dernières années, la société étant désormais l'un des plus grands opérateurs indépendants du Royaume-Uni. Après avoir mené l'entreprise à travers son introduction en bourse réussie, je quitte l'entreprise dans une position financière et stratégique solide", a déclaré M. Bruce.

Dans une brève note, la société de services maritimes Clarkson a déclaré que sa performance annuelle pour 2023 devrait être supérieure aux attentes actuelles du marché. Elle s'attend à un bénéfice sous-jacent avant impôts de pas moins de 108 millions de livres sterling. Elle attribue la solidité des échanges tout au long du dernier trimestre, en particulier dans sa division Broking. Elle publie ses résultats annuels au début du mois de mars.

La société de gestion d'investissements Man Group a annoncé que l'un de ses directeurs non exécutifs, Alberto Musalem, quittera le conseil d'administration le mois prochain pour occuper le poste de président-directeur général de la Federal Reserve Bank of St Louis. Musalem succède à James Bullard, qui a annoncé sa démission en juillet dernier.

AUTRES ENTREPRISES

Le groupe Revolution Bars a annoncé qu'il allait fermer huit de ses bars les moins rentables, car sa clientèle plus jeune souffre de manière disproportionnée de la crise du coût de la vie au Royaume-Uni. Il souligne également que l'augmentation de 10,8 % du salaire de subsistance national, qui doit entrer en vigueur en avril, représente un défi. Toutefois, l'exploitant de bars et de pubs a déclaré avoir connu sa meilleure saison commerciale festive en quatre ans. Les ventes à l'unité ont augmenté de 9,0 % entre le 4 et le 31 décembre, mais les ventes à l'unité du groupe pour le premier semestre - y compris la veille du Nouvel An - sont restées négatives, à moins 2,8 %. L'entreprise fera le point sur ses résultats du premier semestre dans le courant du mois.

