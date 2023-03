Clarkson salue une année "record" grâce à l'augmentation des revenus et des bénéfices.

(Alliance News) - Clarkson PLC a augmenté lundi la rémunération de ses actionnaires pour la 20e année consécutive, dans le cadre d'une performance "record", le chiffre d'affaires et le bénéfice ayant tous deux augmenté de pourcentages à deux chiffres.

Les actions étaient en hausse de 5,0 % à 3 470,00 pence chacune lundi matin à Londres.

En 2022, le fournisseur de services d'expédition intégrés basé à Londres a déclaré que les revenus ont bondi de 36%, passant de 443,3 millions de GBP à 603,8 millions de GBP, principalement grâce à la division Broking.

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 45 %, passant de 69,1 millions de GBP à 100,1 millions de GBP, alors que le bénéfice d'exploitation est passé de 426,8 millions de GBP à 582,0 millions de GBP un an plus tôt.

Le bénéfice avant impôts sous-jacent s'élève à 100,9 millions GBP, soit une hausse de 45 % par rapport aux 69,4 millions GBP de l'année précédente.

Le bénéfice de base par action s'est élevé à 247,9 pence, soit une hausse de 51 % par rapport à 164,6 pence. Le bénéfice sous-jacent par action s'élève à 250,3 pence, soit une hausse de 51 % par rapport aux 250,3 pence de l'année précédente.

La société a augmenté son dividende final de 12 %, passant de 57 pence à 64 pence par action, ce qui se traduit par un versement de 93 pence par action pour l'ensemble de l'année, soit une hausse de 11 % par rapport aux 84 p de l'année précédente.

Le président-directeur général, Andi Case, a déclaré : "2022 a été une année record pour Clarksons, et je remercie tous mes collègues dans tous les secteurs de l'entreprise pour leur travail acharné, leur dévouement et leur engagement. Alors que les perspectives géopolitiques mondiales pour 2023 et au-delà restent incertaines, la force de l'activité et l'équilibre entre l'offre et la demande, soutenus par notre niveau record de carnet de commandes à terme, nous donnent confiance dans les perspectives de Clarksons."

En ce qui concerne l'avenir, Clarkson a déclaré qu'il aborde 2023 avec confiance malgré les incertitudes du paysage géopolitique.

