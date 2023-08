(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse lundi, les marchés ayant peu de raisons de se diriger vers la hausse en ce début de semaine calme.

Les données sur l'inflation seront au centre de l'attention au fur et à mesure que la semaine avance, avec des lectures de la Chine mercredi et des États-Unis jeudi.

"Les données sur l'inflation de cette semaine, particulièrement l'IPC américain, devront montrer que la chute du mois précédent n'était pas un événement unique ; sinon, une action plus importante de la Fed pourrait être nécessaire pour la contrôler", a commenté Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management.

Dans les premières nouvelles économiques, les prix de l'immobilier britannique ont baissé pour le quatrième mois consécutif en juillet, selon les données de Halifax.

Toutefois, le prêteur hypothécaire a noté que le secteur fait preuve d'un certain courage malgré les conditions difficiles du marché.

En ce qui concerne les entreprises, la société de recrutement PageGroup a annoncé que son bénéfice intermédiaire avait chuté de 45 %. Par ailleurs, Card Factory a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses résultats annuels soient nettement supérieurs aux attentes.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 0,4 % à 7 537,2

----------

Hang Seng : en baisse de 0,3 % à 19 490,61

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,2% à 32 254,56

S&P/ASX 200 : en baisse de 0,2 % à 7 309,20

----------

DJIA : clôture en baisse de 150,27 points, soit 0,4%, à 35 065,62

S&P 500 : clôture en baisse de 23,68 points, soit 0,5%, à 4 478,03

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 50,48 points, soit 0,4%, à 13 909,24

----------

EUR : en baisse à 1,0984 USD (1,1037 USD)

GBP : baisse à 1,2724 USD (1,2765 USD)

USD : en hausse à JPY142,19 (JPY141,82)

Or : baisse à 1 936,98 USD l'once (1 940,94 USD)

(Brent : en hausse à 86,08 USD le baril (85,77 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de lundi sont encore à venir :

17:00 BST UK BoE virtuel Q&R avec l'économiste en chef Huw Pill

08:30 EDT Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine Michelle Bowman et le président de la FRB Atlanta Raphael Bostic s'expriment.

10:00 EDT Indice des tendances de l'emploi aux Etats-Unis

15:00 EDT Crédit à la consommation aux États-Unis

----------

Les prix de l'immobilier britannique ont baissé pour le quatrième mois consécutif en juillet, selon Halifax. L'indice des prix de l'immobilier d'Halifax a baissé de 0,3 % en juillet, après avoir baissé de 0,1 % en juin. En juin, le prix moyen d'un logement au Royaume-Uni était de 285 044 livres sterling, contre environ 285 932 livres sterling le mois précédent. Sur une base annuelle, les prix ont baissé de 2,4 % en juillet, alors qu'ils avaient chuté de 2,6 % en juin. "Ces chiffres renforcent le sentiment d'un marché immobilier qui continue à faire preuve d'une certaine résilience face aux vents contraires de l'économie", a déclaré Kim Kinnaird, directeur de Halifax Mortgages.

----------

Les entreprises britanniques hésitent à recruter du personnel en raison des inquiétudes liées aux perspectives économiques, selon une étude. La Confédération du recrutement et de l'emploi (Recruitment & Employment Confederation) a fait état d'une baisse des nominations de personnel permanent, imputée à un climat économique plus faible et à une baisse de la confiance du marché. Une enquête menée auprès de 400 agences de recrutement a révélé que les nominations de personnel permanent ont connu leur plus forte baisse depuis trois ans. Des rapports fréquents font état de licenciements et de gel des embauches, tandis que la concurrence pour les travailleurs qualifiés et l'augmentation du coût de la vie ont continué à exercer une pression à la hausse sur les salaires de départ en juillet, a constaté la REC. Le directeur général, Neil Carberry, a déclaré : "Le marché de l'emploi reste globalement assez robuste : "Le marché de l'emploi reste globalement assez robuste, avec des offres d'emploi et des salaires toujours en hausse et un taux de chômage faible, mais le rapport d'aujourd'hui donne l'impression que l'économie aura bientôt besoin d'une certaine croissance pour maintenir cette image positive. Les embauches permanentes ont ralenti tout au long de l'année. Dans une certaine mesure, il s'agit d'une normalisation due à l'atténuation du boom post-pandémique, mais aussi à l'incertitude".

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

JPMorgan relève Rolls-Royce à "neutre" (underweight) - objectif de prix 235 (90) pence

----------

RBC ramène Unite Group à "sector perform" (surperformance) - objectif de cours 1 100 pence

----------

SOCIÉTÉS - FTSE 100

----------

Sky News a rapporté qu'Inflexion, qui a soutenu des entreprises telles que Goals Soccer Centres et Mountain Warehouse, figure sur une liste de soumissionnaires en pourparlers avec Haleon pour l'achat de la marque Nicotinell. En juillet, Bloomberg avait rapporté que Haleon étudiait la possibilité de céder certains produits de sevrage tabagique, notamment la marque Nicotinell de gommes, de patchs et de pastilles à la nicotine. Selon les sources de Bloomberg, cette activité suscite l'intérêt de sociétés d'investissement et de sociétés de consommation et pourrait valoir jusqu'à 800 millions d'USD en cas de vente, Haleon cherchant apparemment à se débarrasser de ses activités non essentielles. Toutefois, Sky News a déclaré que les soumissionnaires espéraient payer "nettement moins" que le prix de 800 millions de dollars.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Clarkson a déclaré que son chiffre d'affaires pour les six mois se terminant le 30 juin a augmenté à 321,1 millions de livres sterling, contre 266,7 millions de livres sterling l'année précédente. Le fournisseur de services de transport maritime a déclaré que son bénéfice avant impôts avait augmenté à 52,2 millions de livres sterling, contre 42,0 millions de livres sterling. La société a augmenté son dividende intérimaire de 29 à 30 pence. En ce qui concerne l'avenir, les prévisions de Clarkson pour l'année sont restées inchangées, avec une confiance continue dans les perspectives à moyen terme. Elle a noté que la force comparative actuelle des perspectives de la livre sterling pour le second semestre, comparée à une performance beaucoup plus faible de la livre sterling au second semestre 2022, est susceptible de constituer un vent contraire pour le second semestre 2023. Le directeur général Andi Case a déclaré : "J'ai une grande confiance dans les perspectives de Clarksons, qui a été construit pour maximiser la valeur des mégatendances mondiales de la transition verte, de la numérisation et de la dynamique commerciale mondiale toujours plus complexe."

----------

PageGroup a déclaré que le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 a augmenté de 5,8 % pour atteindre 1,03 milliard de livres sterling, contre 977,3 millions de livres sterling l'année précédente. Cependant, le bénéfice avant impôt de la société de recrutement a chuté de 45 %, passant de 114,5 millions de livres sterling à 63,3 millions de livres sterling. PageGroup a annoncé un dividende intérimaire de 5,13 pence, en hausse par rapport aux 4,91 pence de l'année précédente, ainsi qu'un dividende spécial de 15,87 pence, en baisse par rapport aux 26,71 pence de l'année précédente. Pour ce qui est de l'avenir, la société a laissé ses perspectives inchangées et s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation de l'année entière soit conforme aux prévisions précédentes. "L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique ont enregistré le résultat le plus remarquable, avec une marge brute record au premier semestre par rapport à une base de comparaison particulièrement forte dans la région. Cependant, les conditions de marché difficiles se sont poursuivies en Asie, au Royaume-Uni et aux États-Unis", a déclaré Nicholas Kirk.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Card Factory a noté que le début positif de son exercice financier s'est poursuivi. L'exercice financier du détaillant de cartes de vœux basé à Wakefield, en Angleterre, se termine à la fin du mois de janvier. L'entreprise a déclaré que les résultats des six premiers mois, jusqu'au 31 juillet, étaient nettement supérieurs aux attentes du conseil d'administration. Elle a averti que le contexte macroéconomique restait "incertain", mais elle s'attend à ce que les résultats de l'exercice complet soient sensiblement supérieurs à ses prévisions antérieures.

----------

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.