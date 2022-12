Le journal britannique Sun s'excuse pour la chronique de Jeremy Clarkson sur Meghan

"Nous, au Sun, regrettons la publication de cet article et nous sommes sincèrement désolés", a déclaré le journal dans un communiqué, ajoutant que l'article avait été retiré de son site Web et de ses archives.

Dans la chronique publiée la semaine dernière, Clarkson, qui a acquis une renommée mondiale en tant que présentateur de l'émission automobile "Top Gear", a écrit à propos de Meghan : "La nuit, je suis incapable de dormir car je suis allongé là, à grincer des dents et à rêver du jour où elle devra défiler nue dans les rues de toutes les villes de Grande-Bretagne pendant que la foule chantera "Honte !" et lui jettera des excréments."

Le régulateur britannique Independent Press Standards Organisation (IPSO) a déclaré mardi qu'il avait reçu plus de 17 500 plaintes, soit le plus grand nombre de plaintes concernant un article depuis sa création en 2014.

Plus de 60 parlementaires ont signé une lettre écrite par Caroline Nokes, présidente de la commission parlementaire des femmes et de l'égalité, au rédacteur en chef du Sun, avertissant que de tels articles contribuent à un climat de haine et de violence envers les femmes.

Dans une déclaration publiée sur Twitter lundi, Clarkson a déclaré qu'il était "horrifié d'avoir causé tant de mal" et qu'il serait "plus prudent à l'avenir".