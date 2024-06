Claros Mortgage Trust, Inc. est une société d'investissement immobilier. La société se concentre principalement sur l'émission de prêts de premier rang et de prêts subordonnés sur des actifs immobiliers commerciaux de transition situés sur des marchés à travers les États-Unis. Son objectif est de fournir des capitaux d'emprunt pour des actifs CRE transitoires et, ce faisant, de générer des rendements ajustés au risque pour ses actionnaires. Elle cherche principalement à créer, co-créer et acquérir des prêts de premier rang et subordonnés sur des actifs CRE transitoires situés sur les marchés américains et a généralement l'intention de détenir ses prêts jusqu'à l'échéance. En plus de son activité principale sur les marchés américains, elle cherche également à octroyer des prêts de premier rang et des prêts subordonnés sur des actifs CRE transitoires situés sur d'autres marchés. Elle se concentre également sur les prêts hypothécaires garantis par une hypothèque de premier rang ou subordonnée sur des actifs CRE transitoires, ainsi que sur les prêts subordonnés, y compris les prêts mezzanine. La société est gérée en externe et conseillée par Claros REIT Management LP.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé