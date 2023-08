Clarus Corporation se consacre à la conception, au développement, à la fabrication et à la distribution d'équipements de plein air et de produits de style de vie destinés aux marchés des amateurs de plein air et des consommateurs enthousiastes. La société opère à travers trois segments : Outdoor, Precision Sport et Adventure. Le segment Outdoor comprend les marques Black Diamond Equipment, PIEPS et SKINourishment, qui proposent une gamme de produits comprenant des vêtements d'activité, des chaussures et des équipements d'escalade, des sacs à dos techniques et des sacs de jour haut de gamme, des bâtons de trekking, des lampes frontales et des lanternes, des gants et des moufles, ainsi que des produits de soin de la peau et d'autres produits destinés à améliorer la pratique du sport. Le segment Sport de précision comprend les marques Sierra et Barnes, qui fabriquent une gamme de balles et de munitions pour les fusils et les pistolets. Le segment Adventure comprend les marques Rhino-Rack et MAXTRAX. La marque Rhino-Rack est un fabricant de barres de toit, de plateaux, de systèmes de montage, de coffres à bagages, de porte-bagages et d'accessoires pour l'automobile.

Secteur Produits de récréation