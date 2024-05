Clarus Corporation se consacre à la conception, au développement, à la fabrication et à la distribution d'équipements de plein air et de produits de style de vie destinés aux marchés des amateurs de plein air et des consommateurs enthousiastes. La société opère à travers deux segments : Outdoor et Adventure. Le segment Outdoor comprend les marques Black Diamond Equipment et PIEPS, qui proposent une gamme de produits comprenant des équipements et des vêtements pour l'escalade, l'alpinisme, le trail running, le backpacking, le ski et un large éventail d'autres activités de loisirs en plein air tout au long de l'année. Elle propose également des chaussures et des équipements d'escalade, des sacs à dos techniques et des sacs à dos de jour haut de gamme, des bâtons de trekking, des lampes frontales et des lanternes, ainsi que des gants et des moufles. Le segment Adventure, qui comprend les marques Rhino-Rack, MAXTRAX et TRED, est un fabricant de barres de toit, de plateaux, de systèmes de montage, de coffres à bagages, de porte-bagages, de planches de récupération et d'accessoires automobiles de haute technicité en Australie et en Nouvelle-Zélande, et sa présence aux États-Unis ne cesse de croître.

Secteur Produits de récréation