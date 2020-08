Clasquin : Oddo BHF relève sa recommandation

28/08/2020 | 10:42

Oddo BHF relève sa recommandation sur Clasquin de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 30 à 36 euros, après la publication d'une marge brute semestrielle stable à 36,1 millions d'euros, là où le bureau d'études anticipait 34 millions (-5,8%).



'Cette bonne publication démontre une fois de plus l'excellente gestion de la société et la bonne résilience de son business model (forte flexibilité) lui permettant de continuer à surperformer dans un contexte peu évident', réagit l'analyste.



Oddo BHF note aussi que sur l'ensemble de l'année, le management s'attend à un niveau d'activité en ligne avec les prévisions actuelles de l'OMC, qui anticipe à date une baisse du commerce mondial comprise entre -10% et -15% (entre -13% et -32% attendu fin avril).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.