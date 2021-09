CLASQUIN : 2021 – Activité T2

L'activité Roll On / Roll Off*

La reprise des échanges internationaux observée dès le Q4 2020 s'est accélérée tout au long du S1 2021 dans un contexte de très fort déséquilibre entre l'offre et la demande de transport, entrainant une flambée des taux de fret maritime et un maintien à un niveau élevé des taux de fret aérien.

** : hors acquisition de la société « Transports Petit International » et à taux de changes constants

*Rappel : le chiffre d'affaires n'est pas l'indicateur pertinent de l'évolution de l'activité dans notre secteur car il est impacté de manière très significative par l'évolution des taux de fret maritime, aérien, des surcharges fuel et des taux de change (en particulier versus $) ...etc Les indicateurs pertinents sont l'évolution du nombre d'opérations, l'évolution des volumes transportés et, sur le plan financier, l'évolution de la marge commerciale brute.

et changes

*: Roll On / Roll Of

Roll on / Roll off : transport de camions & remorques sur navires

A des conditions de marché inédites (explosion des taux de fret et engorgement des ports), entrainant par ailleurs un surcroit de travail très important pour les équipes opérationnelles et une hausse très sensible du besoin en fond de roulement (corrélé pour l'essentiel à l'augmentation du chiffre d'affaires).

Croissance de l'activité en nombre d'opérations (+38,2% hors acquisitions et projets de développement) et en volumes transportés

La marge commerciale brute au T2 2021 s'est envolée de +50,1% (+47,5% à périmètre et changes constants) et se décompose comme suit :

FAITS MARQUANTS T2 2021

Acquisition en juin 2021 de 55,56% de la société « Transports PETIT International » , spécialisée dans l'affrètement aérien vers les marchés africains de produits sensibles à forte valeur ajoutée.

La société est consolidée à partir du 1er janvier (prise de contrôle effective).

La société est consolidée à partir du 1er janvier (prise de contrôle effective). Poursuite du déploiement de notre plateforme collaborative digitale LIVE by CLASQUIN et élargissement de notre offre de service avec Live Green permettant à nos clients pour chacune de leurs opérations, d'accéder au calcul complet de la consommation d'énergie, des émissions de carbone, et des polluants atmosphériques pour tous les modes de transport.

Périmètre couvert par LIVE au 30 juin 2021 : 160 clients, soit 24% de la marge brute du Groupe.

PERSPECTIVES 2021

Marché

Estimations échanges internationaux (en volume) : +8% (OMC 31/03/21)

Estimations marché du fret maritime (en volume) : 5-7%

Estimations marché du fret aérien (en volume) : 7-9%

CLASQUIN

Activité : Très significativement supérieure au marché

