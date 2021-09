CLASQUIN : 2021_09_24 Portzamparc

CLASQUIN

Services aux entreprises

24 septembre 2021 Cours : 66,40€ Objectif : 72,00€ ACHETER (1) Opinion inchangée

1 : Acheter 2 : Renforcer 3 : Conserver 4 : Alléger 5 : Vendre

RN S1- Feedback Conf. Call

Point d'étape record pour une année record

Semestre record qui profite d'une top-line extrêmement dynamique et d'un levier opérationnel très fort, la base de coûts du groupe étant relativement fixe. Notre objectif de cours est relevé

72€ (vs 67€, fruit d'un scénario 2022-23 plus agressif : la désorganisation logistique et les taux de fret élevés associés ne devraient pas revenir à la normale avant la fin du S1 2022. La valorisation reste attractive tant en absolu qu'en relatif.

Semestre historique : multiplication par 4 du ROC

La forte hausse de l'activité s'est traduite par un fort levier opérationnel qui permet un quadruplement du ROC sur le S1 (10,3M€). Bien que légèrement sous nos attentes (PZP 11,2M€), notre scénario annuel n'est absolument pas remis en cause (ROC 18,5M€e). Côté cash, la croissance de l'activité et l'allongement du cycle d'exploitation (paiement des nouveaux fournisseurs en maritime au départ de la cargaison en Chine, 40 jours de bateau, puis réception du cash 30 jours après la livraison) produit une consommation ponctuelle de 16M€. La situation devrait rester similaire au second semestre, générant ainsi un fort FCF dès le retour à une logistique mondiale plus organisée (potentiellement fin S1 2022).

Ajustement du scénario

Le management s'est voulu optimiste concernant les taux de marge unitaire (en lien avec les taux de fret), avec un scénario central de retour à des niveaux plus normatifs d'ici la fin du premier semestre 2022 pour le maritime (45% de la MCB) et d'ici 2023 pour l'aérien (IATA - 35% de la MCB). Dans cette optique nous revoyons nos scénarios top line et intégrons également des OPEX plus importantes. Notre scénario 2021 reste globalement inchangé, mais nos BPA 2022 et 2023 sont revus en hausse de 7% et 9% respectivement.

Valorisation plus en ligne, mais il reste de la place

Avec les excellentes performances opérationnelles, le titre a fortement progressé (+80% YTD) mais nous considérons que la valorisation reste toujours attractive.