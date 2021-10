CLASQUIN : 2021_10_01 Portzamparc

CLASQUIN : T3 historique sur le fret maritime - Acheter (1), obj. 72.0€ Cours: 64.2€ au 30/09/21

Shanghai Containerized Freight Index (30/09/2021) : 4 614 USD/TEU

Décryptage : A la fin de ce troisième trimestre, nous faisons un point sur l'évolution des taux de fret maritime (Shanghai Containerized

Freight Index). Nous constatons une nouvelle fois que les taux sont historiquement hauts : l'indice est à 4 614 USD/TEU. Plus concrètement, cela correspond à une croissance de 32% par rapport au T2 déjà historique, et de 262% par rapport au T3 2020. Cette tendance devrait de nouveau porter la performance trimestrielle de Clasquin, où nous attendons une MCB groupe de 26,7M€ (+38% vs n-1, 10% volume et 28% prix). A l'avenir, les prix spot du fret maritime ne devraient plus fortement progresser étant donné les discours envoyés par les armateurs, qui capent désormais les prix (au niveau historiquement haut).

Recommandation : Le titre a subi quelques prises de bénéfices après ses plus hauts à 67€ et offre un trou d'air pour se repositionner. Nous modélisons un ROC exceptionnellement haut à 18,5M€ (x2 vs 2020) pour l'année 2021.

Yann de Peyrelongue, Analyste Financier

EXEL INDUSTRIES : Finalement la diversification se fait dans le nautique - Renforcer (2), obj. 90.0€ Cours: 80.0€ au 30/09/21

Décryptage : Exel Industries annonce l'acquisition de 3 chantiers navals (Wauquiez, Rhea-Marine et Tofinou) ainsi que la base technique Ettore-Yachting Méditerranée cédés par le groupe Experton-Revollier. Ces acquisitions font partie de la diversification voulue par le groupe afin de lisser les cycles. D'après notre expert sectoriel Arnaud Despré (couverture de Fountaine Pajot et Beneteau), ces acquisitions pourraient se payer entre 0,9x (Fountaine Pajot / Beneteau) et 1,8x (San Lorenzo) EV/CA, soit entre 13,5M€ et 27M€.

Recommandation : Nous sommes surpris par les cibles puisque nous pressentions plutôt une diversification toujours dans les métiers agricoles.

Yann de Peyrelongue, Analyste Financier

GTT : Nouvelle commande de méthanier - Renforcer (2), obj. 82.0€ Cours: 64.8€ au 30/09/21

Décryptage : GTT a reçu une commande de la part du chantier naval coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour le compte de l'armateur coréen Hyundai LNG Shipping Co., LTD. Livraison prévue au S1 2024.

Recommandation : Une année dynamique pour GTT, qui continue d'étoffer son carnet de commandes (619M€ fin juin). Ces commandes ne contribueront pas en 2021 et très peu en 2022.

Nicolas Royot, Analyste Financier

