CLASQUIN : 2021_10_06 Note octobre CMCIC

(%) 58,6 28,0 50,0 Claire DERAY a signé un contrat de recherche avec la société Clasquin et le CIC en est le diffuseur exclusif. Le CIC est listing sponsor de Clasquin. Claire Deray Analyste financier +33 6 18 49 29 35 cd@sponsor-finance.com Clasquin Activité et résultats bien au-delà des performances historiques Que ce soit au plein cœur de la crise sanitaire, ou depuis le redémarrage de l'activité, le groupe a prouvé sa capacité à s'adapter. La poursuite des investissements dans les relais de croissance devrait participer à soutenir le newsflow sur le titre, et ainsi le cours de bourse. Achat, TP 77 €. Une bonne résilience en 2020 La crise sanitaire survenue en 2020, qui a fortement pénalisé les échanges mondiaux, a stoppé net la dynamique de croissance dans laquelle le groupe était engagé depuis plusieurs années (+10,5% de croissance organique de la marge brute moyenne durant la période 2017-19). Cependant, avec une baisse de la MB limitée à moins de 1% ou -4,8% en organique, le groupe a plutôt bien résisté dans cet environnement compliqué. Par ailleurs, grâce à la bonne réactivité des dirigeants, et aux mesures gouvernementales, les marges ont été préservées permettant d'afficher une croissance de près de 17% de l'EBIT en 2020. Un redémarrage en trombe en 2021 Si le rebond était attendu, en parallèle au redémarrage de l'économie mondiale et à un effet rattrapage après plusieurs mois d'activité au ralenti (restauration des stocks, etc.), il a été plus rapide est bien plus conséquent que toutes les prévisions : +37% de croissance dès le T1 suivie de +50% au T2 permettant d'afficher une croissance de près de 44% au S1. Le groupe bénéficie certes d'une reprise du marché, des effets de la forte hausse des taux de fret (pénurie de moyens de transport sur certains axes), mais surtout d'une accélération des gains de parts de marché illustrant la pertinence de la stratégie déployée par les dirigeants depuis plusieurs années et la réactivité des équipes : maintien des effectifs productifs pendant l'épisode Covid, ouverture d'agences (renforcement des implantations en Afrique), recrutements de personnes clés (rebond en Allemagne et aux Etats-Unis) et reprise de fonds de commerce (Espagne et Belgique), diversification de l'activité vers de nouveaux segments ou de nouveaux services/outils (Live by Clasquin), etc. La dynamique d'activité s'accompagne d'une poursuite de l'amélioration des marges. Au S1, le ratio EBIT/MB a ainsi été porté à 19,8%, permettant de multiplier l'EBIT par 3,8 sur la période. Une hausse du titre qui reflète les performances opérationnelles : Achat, objectif de cours à 77 € Les éléments qui ont porté l'activité et les marges au cours du S1 devant perdurer au moins sur le S2, nous sommes confiants dans les perspectives pour l'ensemble de l'année 2021 : MB attendue à 107 M€, +40% dont +37% au S2, EBIT à 20,2 M€ x2, dont +44% au S2, soit un ratio EBIT/MB à 18,9% sur l'année. Pour 2022 nous avons adopté un scénario prudent, considérant l'année 2021 comme exceptionnelle : MB attendue à 95,1 M€, -6% et EBIT attendu à 14,3 M€, soit un ratio EBIT/MB à 15% qui reste proche des plus hauts historiques. Aux vues des performances opérationnelles, nous jugeons la hausse du titre (+80% YTD) comme justifiée. Le newsflow devant rester porteur, nous réitérons ainsi notre opinion Achat sur le titre avec un objectif de cours à 77 €. Informations légales relatives à ce document sur notre site internet : www.cic-marketsolutions.eu CIC Market Solutions, membre de Document downloaded by Claire DERAY (ANALYSTES INDEPENDANTS RESONANCE) CLASQUIN I Mercredi 6 octobre 2021 Sommaire ▬ PROFIL DE LA SOCIETE ............................................................................................................. 3 ▬ CAS D'INVESTISSEMENT............................................................................................................ 4 Axes stratégiques de développement : diversification sectorielle et géographique 4 Transport aérien : une activité pérenne 4 Autre commission de transport : des activités complémentaires 5 Log System, division logiciels : activité non stratégique 5 Levier opérationnel : un potentiel d'amélioration des marges 5 Croissance externe : retour des opérations après une pause en 2020 6 Endettement & Liquidité : une trésorerie permettant de financer la croissance interne et des acquisitions ciblées 7 Management, Gouvernance, Actionnariat : un actionnariat familial 8 Profil de risque : un environnement de marché volatil 8 Achat, objectif de cours de 77 € 8 ▬ ▬ ▬ ▬ ANALYSE DES FRANCHISES ..................................................................................................... 10 Préambule comptable : chiffre d'affaires vs marge brute 10 Commission de transport (97% de la MB / 99% du ROP) : poursuite de la conquête de parts de marché 10 Edition de logiciels (3% de la MB / 1% du ROP) : activité non stratégique 13 LES VECTEURS DE CROISSANCE .............................................................................................. 15 Un marché compliqué : effondrement des échanges mondiaux dans un contexte de crise sanitaire suivi d'un fort rebond depuis début 2021 15 Une capacité à surperformer qui devrait se poursuivre : poursuite de la stratégie qui a soutenu la croissance ces dernières années 16 PROFITABILITE NORMATIVE ..................................................................................................... 20 Profitabilité historique : des marges en amélioration 20 Encore du potentiel pour améliorer les marges 21 GENERATION ET UTILISATION DU FREE CASH FLOW .................................................................... 23 Cash flow opérationnel : structurellement au-delà des 10 M€ par an 23 Un BFR qui devrait impacter la génération de free cash flow en phase de croissance forte 23 Intensité capitalistique : faible : CAPEX ~1,0% du CA ou 5% de la MB 23 Retour à un taux de distribution élevé post effet Covid 24 Politique de croissance externe : opérations récurrentes 24 ▬ ▬ ▬ DETTE FINANCIERE NETTE ET AJUSTEMENTS BILANCIELS............................................................ 26 Des emprunts principalement à taux variable 26 Leverage de 1,9x à fin 2020 26 Ajustements bilanciels : pas de retraitements majeurs 26 APPROCHE DE VALORISATION ................................................................................................. 27 Comparaisons boursières 27 DCF 28 Synthèse des méthodes retenues 29 MANAGEMENT, GOUVERNANCE, ACTIONNARIAT ....................................................................... 30 Management : une équipe dirigeante stable 30 Gouvernance : un Conseil d'administration de huit membres 31 Actionnariat familial : société détenue à 46,2% par Yves Revol 31 ▬ COMPTES CONSOLIDES........................................................................................................... 33 Cette analyse financière a été réalisée par Claire Deray, Analyste Indépendant : cd@sponsor-finance.com L'Analyste Indépendant Claire Deray s'est vu confier par l'Emetteur la réalisation d'une prestation d'analyse financière au sens de l'article 36 du règlement EU 2017/565. L'Analyste Indépendant et le CIC sont convenus, en accord avec l'Emetteur, que le CIC puisse diffuser de manière exclusive les prestations d'analyse financière réalisées par l'Analyste Indépendant sur l'Emetteur. CLASQUIN I Mercredi 6 octobre 2021 Profil de la société Cette étude est ensuite organisée en 7 étapes : 1/ l'appréciation de la pérennité des franchises, l'évaluation ; 2/ du potentiel de croissance ; 3/ d'un résultat soutenable ; 4/ l'appréciation de la génération de cash flow ; 5/ l'évaluation de la situation bilancielle ; 6/ l'approche de valorisation et 7/ l'appréciation du Management, de la Gouvernance, et de l'Actionnariat. Axes stratégiques de développement : diversification sectorielle et géographique Au cours des trois années qui ont précédé la crise sanitaire, soit de 2017 à 2019, la MB a crû de plus de 10% par an en moyenne, dont près de 11% en organique (effet périmètre compensé par l'effet change négatif). Au cours de l'année 2020, particulièrement touchée par l'épidémie de Covid-19, la MB a été quasi stable ou -5% en organique, illustrant la résilience de la société et le succès de la stratégie qui reste orientée vers : l'accompagnement des clients existants ;

la conquête des parts de marché, notamment en recrutant des commerciaux expérimentés, même en cas de marché peu porteur ;

la poursuite de l'élargissement du réseau (64 bureaux en propre dans 21 pays répartis sur les

5 continents) ;

5 continents) ; un complément d'offre de solutions sur-mesure dans des secteurs à demandes complexes ou des secteurs de niches (transport de produits chimiques, vins et spiritueux, événementiel, température dirigée, art, etc.) ;

sur-mesure dans des secteurs à demandes complexes ou des secteurs de niches (transport de produits chimiques, vins et spiritueux, événementiel, température dirigée, art, etc.) ; l'enrichissement de l'offre via des services à valeur ajoutée (Live by Clasquin, Live Green) ;

une accélération des développements via des opérations de croissance externe. Clasquin : Croissance historique de la Marge Brute 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Marge Brute - Croissance (%) 23,8% 6,3% 0,0% 5,2% 6,3% 10,3% 3,4% 9,4% 9,5% 11,3% -0,7% Dont organique (%) 20,2% 6,6% -4,9% 3,3% 4,3% 4,1% 0,7% 9,8% 11,2% 10,7% -4,8% Dont parités monétaires (%) 3,6% -0,3% 2,9% -2,2% -0,5% 5,0% -0,3% -0,9% -2,3% 1,4% -0,9% Dont périmètre (%) - - 2,0% 4,1% 2,5% 1,1% 3,0% 0,5% 0,6% -0,8% 5,7% Source: Independant analyst Transport maritime : principal moteur de croissance Présent dans le segment maritime depuis le début des années 1990, la société a mené avec succès sa diversification dans ce métier, notamment grâce à la réalisation d'opérations de croissance externe. La commission de transport par voie maritime a ainsi représenté 45% de l'activité en 2020, avec une croissance annuelle moyenne de la marge brute de plus de 10% au cours de la période 2006-2020 (soit depuis l'introduction en bourse), dont +3,5% en 2020. Le segment maritime a plutôt bien résisté dans un contexte de crise sanitaire : +3% en nombre d'opérations et +7% en volumes transportés (TEU, Tonnes Equivalent Unit ou EVP Equivalent vingt pieds, sur un marché à -4-5%). Plus que légitime dans ce métier, Clasquin devrait poursuivre ses développements. Transport aérien : une activité pérenne Métier historique, la commission de transport aérien représentait encore la majeure partie de l'activité de la société au moment de son introduction en bourse en 2006. Cette division ne représente plus désormais que 35% de l'activité, et ce malgré une croissance annuelle moyenne de plus de 5% sur la période, dont +6% en 2020. Si l'activité a fortement baissé en volume en 2020 (-21% en nombre d'opérations et -7,5% en tonnes transportées sur un marché à -14%), cela a été compensé en termes de marge brute par la complexité des flux qui ont été traités dans un contexte d'arrêt des lignes aériennes régulières pendant une grande partie de l'année, nécessitant la mise en place de solutions sur mesure ou d'opérations exceptionnelles (transport de masques et de produits médicaux par exemple) et donc facturées plus chères aux clients finaux. L'expertise de la société dans ce domaine devrait lui permettre de poursuivre sa croissance. Notre recherche est aussi disponible sur Bloomberg, Refinitiv, S&P Capital IQ et Factset CIC Market Solutions, membre de 4 Document downloaded by Claire DERAY (ANALYSTES INDEPENDANTS RESONANCE) CLASQUIN I Mercredi 6 octobre 2021 Autre commission de transport : des activités complémentaires Les autres modes de transport ont représenté 16% de l'activité en 2020 (croissance annuelle moyenne de plus de 25%) comparés à 20% en 2019, ces activités ayant été fortement sous pression pendant la crise sanitaire. Avec l'acquisition de LCI en 2015, le groupe a obtenu un savoir-faire en matière de RO/RO (Roll On / Roll Off), c'est-à-dire le transport maritime de camions avec leur chargement (flux France-pays du Maghreb), 6,9 M€ de MB en 2020 (-19%). Le groupe a par ailleurs complété son offre dans les autres modes de transport (rail, route, multimodal) et les services d'organisation de transport (logistique, foires et expositions, etc.) : 5,4 M€ de MB en 2020 (-23%). Log System, division logiciels : activité non stratégique L'informatique étant un outil clé dans l'activité, la société a lancé les développements de ses propres systèmes avec la création en 1986 d'une filiale dédiée : Log System. L'offre a été complétée avec l'acquisition de Cosmos Consultants début 2018 (~0,3 M€ de CA dans l'édition de solution de commerce international et de gestion douanière). Cependant, la stratégie n'est pas de déployer à grande échelle ces outils logiciels, cette activité devrait ainsi rester marginale à l'échelle du groupe (3% de la MB). Grâce à l'arrivée d'éditeurs de logiciels de qualité dans le secteur, et compte tenu de la complexité grandissante des échanges, les dirigeants de Clasquin ont signé en 2016 un contrat avec Wisetech (leader mondial du secteur). Leur logiciel, Cargowise, en collaboration avec les équipes Log System, a été déployé avec succès dans la très grande majorité des filiales du groupe (2018- 2020). Clasquin : les moteurs de la croissance (notation de 1 [faible] à 10 [élevé]) Croissance de marché 10 Habilité à profiter de la Attractivité des multiples 8 croissance 6 Récurrence des revenus 4 Existence de projets 2 d'investissements 0 Levier opérationnel Impact des opérations de M&A Soutien des actionnaires Flexibilité financière Qualité du management Source: Independant analyst Levier opérationnel : un potentiel d'amélioration des marges Au cours des dernières années, la société a poursuivi sa stratégie de conquête commerciale via l'extension de son réseau, notamment par : l'ouverture d'agences : en 2019 : ouverture d'un bureau à Nice (France), un à Hambourg

(Allemagne) et un à Tianjin (Chine). Pause dans les ouvertures dans un contexte Covid en 2020 ;

(Allemagne) et un à Tianjin (Chine). Pause dans les ouvertures dans un contexte Covid en 2020 ; le lancement de nouvelles activités/services : création d'une division « Food » basée à Rungis spécialisée dans le transport Overseas des produits alimentaires sous température contrôlée en 2019, lancement de Live By Clasquin au T4-2020 (briques de services digitaux : espace collaboratif, documentation, tracking et tableau de bord, données prédictives, etc., en partenariat/avec le support d'outils logiciels tiers comme Wakeo, expert de la visibilité en temps réel des flux de transports internationaux, ou encore Microsoft (outils Power BI pour les rapports et informations ou Teams dédiés pour des solutions de chat) et de Live Green

(mesure en temps réel de l'impact environnemental des opérations de transport) ;

T4-2020 (briques de services digitaux : espace collaboratif, documentation, tracking et tableau de bord, données prédictives, etc., en partenariat/avec le support d'outils logiciels tiers comme Wakeo, expert de la visibilité en temps réel des flux de transports internationaux, ou encore Microsoft (outils Power BI pour les rapports et informations ou Teams dédiés pour des solutions de chat) et de Live Green (mesure en temps réel de l'impact environnemental des opérations de transport) ; la poursuite des recrutements (près de 1 000 salariés fin juin 2021 vs 674 en 2015).

