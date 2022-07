CLASQUIN : 20220729_ODDO 29/07/2022 | 18:27 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 48.60 76.00 First Take - Chiffre d'affaires semestriel Transport Logistique | France Clasquin Surperformance ➔ | Objectif 85.0 € Révision 2022e 2023e Cours (28/07/2022) : 60.00 € | Potentiel : 42% BPA 51.5% 49.1% Très bon S1 au-dessus de notre attente Date publication: 29/07/2022 08:56 Date rédaction: 28/07/2022 22:58 ,80 ,70 ,60 ,50 ,40 ,30 ,20 ,10 juin 19 sept. 19 déc. 19 mars 20 juin 20 sept. 20 déc. 20 mars 21 juin 21 sept. 21 déc. 21 mars 22 juin 22 sept. 22 Marge brute S1 de 71.8 M€ (vs 65.6 M€e) en croissance de 38.5% Clasquin a publié hier soir une marge brute T2 2022 supérieure à notre attente à 36.8 M€ (vs 30.6 M€e) en hausse de 32.1%. La marge brute S1 s'établit à 71.8 M€ (vs 65.6 M€e) soit une croissance de 38.5%. MB S1 2022 En M€ Publié Attendu N-1 Var N / N-1 MB T2 36.8 30.6 27.9 +32.1% MB S1 71.8 65.6 51.9 +38.5% Sources : ODDO BHF Securities, société Clasquin Clasquin Relative to CAC Small (Rebased) Sources : ODDO BHF Securities, SIX Données produit ALCLA FP | ALCLA.PA Capitalisation boursière (M€) VE (M€) Extrêmes 12 mois (€) Flottant (%) Une dynamique commerciale toujours forte et des taux de fret qui restent sur des niveaux élevés 139 Le T2 (+7.1% en nombre d'opérations) est resté dans la même veine que le T1 (+7.7%) pour le 185 groupe avec une dynamique commerciale intacte malgré un marché du commerce mondial qui commence à s'essouffler en termes de volumes. Par segment, la croissance des volumes 45.0 transportés par le groupe au S1 (+1,9% en maritime et +7,5% en aérien) reste significativement Performance (%) Performance absolue Perf. rel. Indice Pays Perf. rel. CAC Small Comptes CA (M€) EBITDA (M€) EBIT courant (M€) RNpg (M€) BPA (€) DNA (€) P/E (x) P/B (x) Rendement (%) FCF yield (%) VE/CA (x) VE/EBITDA (x) VE/EBIT courant (x) Gearing (%) Dette nette/EBITDA (x) 1m 3m -1.0-12.8 -4.8-9.9 -3.8-8.9 12/22e 12/23e 833 845 39.3 35.9 27.7 23.8 17.0 15.2 6.58 0.00 9.1 1.9 0.0 0.3 26.6 0.2 0.2 4.7 4.2 6.7 6.3 52 -3 0.8 ns 12m supérieure à la croissance du marché. L'activité Road brokerage connait un fort développement 21.2 (nombre d'opérations +28,3%) sur le trade Maghreb mais également sur l'Europe du Nord. Enfin 29.3 l'activité Douane progresse rapidement (nombre d'opérations +53%), tout comme l'activité 36.6 logistique portée par le redémarrage rapide de l'activité « Foires et expositions » suite à la levée 12/24e des mesures sanitaires en France. 874 La marge commerciale brute affiche une très belle croissance sur le semestre grâce à : i/ la 32.4 croissance du fonds de commerce historique, ii/ l'acquisition de nouveaux clients (23% de la 19.8 croissance), iii/ la montée en puissance des acquisitions (sociétés et fonds de commerce) 12.2 réalisées en 2021 (13% de la croissance) et enfin bien sûr iv/ les conditions de marché 5.27 favorables avec des taux de fret demeurant sur des niveaux élevés malgré un début de 0.00 normalisation). 11.4 En parallèle de cette publication le groupe annonce deux petites acquisitions réalisées au 1er 1.6 juillet 2022 : i/ CVL International à Dakar (0.9 M€ de MB) et ii/ Exaciel AMC Logistique (3M€ de MB). Le management annonce une guidance de marge brute supérieure à l'année dernière (vs pas de guidance de MB auparavant). 0.1 4.0 6.5 Surperformance et OC de 85 € confirmés -25 ns Cette publication confirme une fois de plus la forte surperformance du groupe dans son marché avec des volumes toujours orientés à la hausse en consolidé et un effet positif des niveaux de taux de fret élevés. Nous relevons significativement notre scénario 2022 et attendons à présent : Next Events 13/09/2022 H1 Results 27/10/2022 Q3 Sales i/ une marge brute de 135 M€ (vs 115 M€) en croissance de 11% et ii/ un ROC de 27.7 M€ (MOC de 20.5%) vs 19 M€ auparavant. Le momentum reste bon pour Clasquin qui continue de gagner des parts de marché et bénéficient pleinement de sa forte dynamique commerciale dans un contexte de normalisation progressive des taux de fret. Notre OC de 85 € est inchangé : la hausse de nos estimations est compensée par l'ajustement de nos paramètres de marché (DCF Peers). La valorisation actuelle (VE/EBIT 2023 de 6.2x) étant significativement en dessous de la moyenne historique, nous réitérons notre recommandation Surperformance. Jeremy Garnier(Analyste) +33 (0)4 72 68 27 11 jeremy.garnier@oddo-bhf.com Page 1/4 Risque de conflits d'intérêts: ODDO BHF et/ou une de ses filiales peuvent être en situation de conflits d'intérêts avec certains des émetteurs mentionnés dans cette publication. Vous pouvez consulter l'ensemble des mentions des conflits d'intérêts en dernière page de ce document. Document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, les informations fournies dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de publication et sont donc susceptibles d'être révisées ultérieurement. Ce document a été imprimé pour philippe.lons@clasquin.com Le 29/07/2022 17:41:44 . Clasquin Vendredi 29 Juillet 2022 ALCLA.PA | ALCLA FP Surperformance Cours actuel 60.00 € Transport Logistique | France Upside 41.67% OC 85.0 € DONNEES PAR ACTION (€) 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22e 12/23e 12/24e BPA corrigé 1.08 1.21 1.60 2.21 7.53 7.37 6.58 5.27 BPA publié 1.08 1.21 1.60 2.22 7.60 7.44 6.64 5.32 Croissance du BPA corrigé 14.8% 12.9% 31.5% 38.2% ns -2.0% -10.8% -19.8% BPA consensus Dividende par action 0.80 0.65 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 FCF to equity par action -0.49 0.38 5.92 0.33 6.01 0.21 15.96 9.29 Book value par action 8.57 9.31 9.54 11.68 17.07 24.47 31.15 36.47 Nombre d'actions ordinaires fin de période (M) 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 Nombre d'actions moyen dilué (M) 2.31 2.31 2.31 2.32 2.33 2.33 2.33 2.33 VALORISATION (M€) 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22e 12/23e 12/24e Cours le plus haut (€) 38.2 42.5 38.4 41.2 76.0 75.8 Cours le plus bas (€) 27.3 30.0 29.7 18.5 36.5 55.0 (*) Cours de référence (€) 33.2 36.5 34.6 30.7 53.0 60.0 60.0 60.0 Capitalisation 76.5 84.3 79.8 70.9 122 138 138 138 Endettement net retraité 15.8 18.8 18.6 22.6 21.3 34.0 -1.6 -22.0 Intérêts minoritaires réévalués 10.2 8.5 9.9 10.3 21.4 16.9 16.9 16.9 Immobilisations financières réévaluées 2.8 2.6 2.2 2.4 2.5 2.4 2.3 2.2 Provisions (y compris réserve) -2.7 -2.8 -3.9 -3.8 -0.8 -1.8 -1.8 -1.8 VE 97.0 106 102 97.6 162 185 150 129 P/E (x) 30.8 30.1 21.7 13.9 7.0 8.1 9.1 11.4 P/CF (x) 14.9 14.0 7.5 5.1 3.6 4.6 4.8 5.3 Rendement 2.4% 1.8% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% FCF yield ns 1.0% 17.1% 1.1% 11.4% 0.3% 26.6% 15.5% PBV incl. GW (x) 3.87 3.92 3.63 2.63 3.10 2.45 1.93 1.64 PBV excl. GW (x) 10.87 11.79 41.11 11.25 7.52 4.26 2.92 2.32 VE/CA (x) 0.33 0.34 0.31 0.26 0.21 0.22 0.18 0.15 VE/EBITDA (x) 13.2 11.5 7.5 6.0 4.2 4.7 4.2 4.0 VE/EBIT courant (x) 16.5 16.3 12.1 10.2 5.9 6.7 6.3 6.5 (*) cours moyen jusqu'à n-1 cours actuel à partir de n COMPTE DE RESULTAT (M€) 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22e 12/23e 12/24e CA 291 308 331 371 752 833 845 874 EBITDA ajusté 7.4 9.3 13.7 16.3 38.2 39.3 35.9 32.4 Dotations aux amortissements -1.5 -2.8 -5.3 -6.7 -10.6 -11.6 -12.1 -12.6 EBIT courant 5.9 6.5 8.4 9.5 27.5 27.7 23.8 19.8 EBIT publié 5.4 5.8 8.1 9.7 27.3 26.9 22.9 18.9 Résultat financier -0.7 -0.3 -0.7 -1.6 -2.1 -1.0 -0.1 -0.9 Impôt sur les sociétés -1.9 -2.1 -3.2 -2.6 -6.1 -7.3 -6.2 -4.7 Mise en équivalence 0.1 0.1 0.0 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 Activités cédées ou en cours 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Intérêts minoritaires -0.4 -0.6 -0.6 -0.4 -1.5 -1.5 -1.3 -1.1 RNpg publié 2.5 2.8 3.7 5.1 17.4 17.0 15.2 12.2 RNCpg ajusté 2.5 2.8 3.7 5.1 17.4 17.0 15.2 12.2 BILAN (M€) 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22e 12/23e 12/24e Survaleurs 14.7 16.3 24.5 23.7 26.7 26.7 26.7 26.7 Autres actifs incorporels 4.9 5.7 6.2 5.9 5.6 5.6 5.6 5.6 Immobilisations corporelles 5.1 5.7 5.5 4.7 6.1 -2.2 -11.1 -20.5 BFR 12.6 14.2 8.3 19.2 31.4 57.9 47.0 48.5 Immobilisations financières 2.8 2.6 2.2 2.4 2.5 2.4 2.3 2.2 Capitaux propres pg 19.7 21.4 22.0 26.9 39.1 56.0 71.3 83.5 Capitaux propres minoritaires 3.2 3.0 4.9 4.0 6.3 6.8 7.2 8.3 Capitaux propres 22.9 24.5 26.8 30.9 45.4 62.8 78.5 91.8 Provisions 1.3 1.2 1.1 2.2 5.2 5.2 5.2 5.2 Endettement net 15.8 18.8 18.6 22.6 21.3 33.0 -2.6 -23.0 TABLEAU DE FLUX (M€) 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22e 12/23e 12/24e EBITDA 7.4 9.3 13.7 16.3 38.2 39.3 35.9 32.4 Var. BFR -2.7 -1.6 5.5 -11.6 -17.8 -26.4 10.9 -1.6 Frais financiers & taxes -2.1 -2.3 -3.4 -3.5 -7.0 -8.4 -6.2 -5.5 Autres flux opérationnels -0.1 -0.9 0.3 1.0 2.2 -1.0 -1.2 -1.2 Operating Cash flow 2.4 4.4 16.1 2.2 15.6 3.4 39.4 24.2 Capex -3.5 -3.6 -2.5 -1.4 -1.8 -2.9 -2.9 -2.9 Free cash-flow -1.1 0.9 13.6 0.8 13.8 0.5 36.5 21.3 Acquisitions / Cessions -0.2 -1.8 -7.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 Dividendes -2.0 -1.9 -1.7 -0.6 -3.2 -1.0 -1.0 -0.8 Var. Capitaux propres 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Autres -0.2 -0.9 -0.1 -2.4 -1.2 0.0 0.0 0.0 Var. trésorerie nette -4.6 -4.7 5.0 -1.9 10.3 -0.5 35.6 20.4 CROISSANCE MARGES RENTABILITE 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22e 12/23e 12/24e Croissance du CA publiée 23.7% 6.1% 7.5% 11.9% ns 10.8% 1.4% 3.4% Croissance du CA organique 23.7% 6.1% 4.9% 11.9% ns 10.8% 1.4% 3.4% Croissance de l'EBIT courant 13.6% 10.7% 29.6% 13.4% ns 0.5% -14.0% -16.8% Croissance du BPA corrigé 14.8% 12.9% 31.5% 38.2% ns -2.0% -10.8% -19.8% Marge nette ajustée 0.9% 0.9% 1.1% 1.4% 2.3% 2.0% 1.8% 1.4% Marge d'EBITDA 2.5% 3.0% 4.1% 4.4% 5.1% 4.7% 4.2% 3.7% Marge d'EBIT courant 2.0% 2.1% 2.5% 2.6% 3.7% 3.3% 2.8% 2.3% Capex / CA -1.2% -1.2% -0.8% -0.4% -0.3% -0.4% -0.4% -0.4% BFR / CA 4.3% 4.6% 2.5% 5.2% 4.2% 6.9% 5.6% 5.6% Taux d'IS apparent 40.8% 38.8% 42.7% 32.9% 24.4% 28.0% 27.0% 26.0% Taux d'IS normatif 32.0% 32.0% 32.0% 32.0% 32.0% 32.0% 32.0% 32.0% Rotation de l'actif (CA / Actif Economique) (x) 8.2 7.8 7.6 7.3 11.8 10.3 10.6 13.2 ROCE post-tax (taux d'IS normatif) 11.3% 11.2% 13.1% 12.9% 29.4% 23.3% 20.2% 20.4% ROCE post-tax hors GW (taux d'IS normatif) 19.4% 18.4% 24.6% 24.6% 48.7% 34.8% 30.4% 34.1% ROE 12.2% 13.6% 17.0% 20.9% 52.7% 35.8% 23.9% 15.7% RATIOS D'ENDETTEMENT 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22e 12/23e 12/24e Gearing 69% 77% 69% 73% 47% 52% -3% -25% Dette nette / Capitalisation (x) 0.21 0.22 0.23 0.32 0.17 0.24 -0.02 -0.17 Dette nette / EBITDA (x) 2.15 2.04 1.36 1.39 0.56 0.84 ns ns EBITDA / frais financiers nets (x) 35.2 44.1 66.5 19.6 45.0 34.3 ns 41.7 Sources: ODDO BHF Securities, SIX Page 2/4 Document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, les informations fournies dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de publication et sont donc susceptibles d'être révisées ultérieurement. Ce document a été imprimé pour philippe.lons@clasquin.com Le 29/07/2022 17:41:44 . Clasquin Vendredi 29 Juillet 2022 Méthode de valorisation Nos objectifs de cours sont établis à 12 mois et leurs fixations reposent principalement sur trois méthodes de valorisation. Tout d'abord l'actualisation des cash-flows disponibles utilisant les paramètres d'actualisation fixés par le groupe et affichés le site Internet de ODDO BHF. Ensuite la méthode dite des sommes des parties reposant sur l'agrégat financier le plus pertinent en fonction du secteur d'activité. Enfin, nous utilisons également la méthode dite des comparables qui permet d'évaluer la société analysée par rapport des entreprises similaires, soit car elles opèrent sur des segments d'activité identiques (et sont donc concurrentes) soit car elles bénéficient de dynamiques financières comparables. Il peut arriver de mixer ses méthodes dans des cas particuliers afin de refléter au mieux les spécificités de chaque entreprise couverte et ainsi pouvoir en affiner l'appréciation.

Sensibilité du résultat de l'analyse/classification des risques : Les avis exprimés dans ce document sont des avis basés sur une date particulière - la date indiquée en première page du présent document. La recommandation peut changer selon des évènements inattendus susceptibles, par exemple d'avoir un impact tant sur la société étudiée dans le présent document que sur l'ensemble du secteur. Nos recommandations boursières Nos recommandations boursières reflètent la performance RELATIVE attendue sur chaque valeur à un horizon de 12 mois. Surperformance : performance attendue supérieure à celle de l'indice de référence, sectoriel (large caps) ou non (petites et moyennes valeurs). Neutre : performance attendue voisine de celle de l'indice de référence, sectoriel (large caps) ou non (petites et moyennes valeurs). Sous-performance : performance attendue inférieure à celle de l'indice de référence, sectoriel (large caps) ou non (petites et moyennes valeurs). Les cours des instruments financiers utilisés et mentionnés dans le présent document sont des cours de clôture.

L'ensemble des publications des sociétés suivies et mentionnées dans le présent document est disponible sur le site d Historique des changements des recommandations et des objectifs de cours sur les 12 derniers mois Date Recomm. Objectif (EUR) Cours (EUR) Analyste 14/01/22 Surperformance 85.00 74.00 Jeremy Garnier 29/10/21 Surperformance 80.00 70.00 Jeremy Garnier 23/09/21 Surperformance 75.00 66.40 Jeremy Garnier 02/09/21 Surperformance 65.00 61.00 Jeremy Garnier Conformément à l'Article 20 du Règlement européen n° 596/2014 (Market Abuse Regulation) une liste de toutes les recommandations sur tout instrument financier ou tout émetteur qui ont été diffusées au cours des douze derniers mois est disponible en cliquant sur Répartition des recommandations Surperformance Neutre Sous-performance Ensemble de la couverture (675) 54% 36% 10% Contrats de liquidité (90) 58% 39% 3% Contrats de recherche (60) 65% 28% 7% Service de banque d'investissement (44) 57% 36% 7% Risque de conflits d'intérêts : Services de banque d'investissement et/ou Distribution ODDO BHF SCA ou l'une de ses sociétés affiliées est-il intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file Non associé d'une offre publique portant sur des instruments financiers de l'émetteur et rendue publique ? ODDO BHF SCA ou l'une de ses sociétés affiliées a-t-il reçu un paiement de la part de l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement Non réalisée au cours des 12 derniers mois ou s'attend à recevoir ou à rechercher une rémunération de la part de l'émetteur pour des prestations de services d'investissement réalisées au cours des 12 derniers mois ? Contrat de recherche entre le groupe ODDO et l'émetteur ODDO BHF SCA ou sa filiale ABN AMRO - ODDO BHF B.V. et l'émetteur ont-ils convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de Non production et de diffusion de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur ? Contrat de liquidité et market-making A la date de la diffusion de ce rapport, ODDO BHF SCA ou l'une de ses sociétés affiliées agit-il en tant que teneur de marché ou a-t-il conclu un Oui contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ? Prise de participation ODDO BHF SCA ou sa filiale ABN AMRO - ODDO BHF B.V. détient-il 1% ou plus de la totalité du capital émis de l'émetteur ? Non Une ou plusieurs sociétés affiliées de ODDO BHF SCA, autres que ABN AMRO - ODDO BHF B.V, peuvent, à certaines occasions, détenir 1% ou plus de la totalité du capital émis de l'émetteur. ODDO BHF SCA ou sa filiale ABN AMRO - ODDO BHF B.V., détient-il une position longue ou courte nette de plus de 0,5% de la totalité du capital Non émis de l'émetteur ? L'émetteur détient-il plus de 5% de la totalité du capital émis de ODDO BHF SCA ou de sa filiale ABN AMRO - ODDO BHF B.V ? Non Disclosure lié à la publication Cette analyse financière a été transmise à l'émetteur pour relecture, sans objectif de cours ni recommandation, avant sa diffusion, afin de vérifier Non l'exactitude de données factuelles contenues dans l'analyse ? Les conclusions de cette analyse financière ont été modifiées suite à sa relecture, avant diffusion, par l'émetteur? Non Autres conflits d'intérêts ODDO BHF SCA ou l'une de ses sociétés affiliées est-il au courant de conflits d'intérêts supplémentaires ? Non Conflits d'intérets personnels Les personnes en charge de la rédaction de l'analyse financière ont-elles acheté des instruments financiers de l'émetteur concerné par la présente Non analyse financière? Les personnes en charge de la rédaction du présent document ont-elles perçues une rémunération directement liée à des opérations de service Non d'entreprise d'investissement ou à un autre type d'opération qu'elles réalisent ou aux frais de négociation qu'elles ou toute personne morale faisant partie du même groupe reçoit? Toutes les déclarations relatives aux conflits d'intérêts de toutes les sociétés mentionnées dans le présent document peuvent être consultées sur le site de la recherc Page 3/4 Document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, les informations fournies dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de publication et sont donc susceptibles d'être révisées ultérieurement. Ce document a été imprimé pour philippe.lons@clasquin.com Le 29/07/2022 17:41:44 . Clasquin Vendredi 29 Juillet 2022 Disclaimer: Avertissement relatif à la distribution par ODDO BHF SCA à des investisseurs autres que des ressortissants des Etats-Unis : La présente étude a été réalisée par ODDO BHF Corporates & Markets, division d'ODDO BHF SCA (« ODDO »), agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Lorsqu'elle est distribuée hors des Etats-Unis, l'étude est exclusivement destinée à des clients non américains d'ODDO ; elle ne saurait être divulguée à un tiers sans le consentement préalable et écrit d'ODDO. Le présent document n'est pas et ne doit pas être interprété comme une offre de vente ni comme la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription à un quelconque investissement. La présente étude a été préparée dans le respect des dispositions réglementaires destinées à promouvoir l'indépendance de l'analyse financière. Des « murailles de Chine » (barrières à l'information) ont été mises en place pour éviter la diffusion non autorisée d'informations confidentielles ainsi que pour prévenir et gérer des situations de conflit d'intérêts. Cette étude a été rédigée conformément aux dispositions réglementaires applicables en France aux fins de promouvoir l'indépendance de l'analyse financière. La recommandation contenue dans ce document est revue et mise à jour au moins trimestriellement à chaque publication par l'émetteur de son rapport trimestriel. A la date de publication du présent document, ODDO et/ou l'une de ses filiales peuvent être en conflit d'intérêts avec le ou les émetteur(s) mentionnés. Tous les efforts raisonnables ont été déployés pour veiller à ce que les informations contenues dans les présentes ne soient pas erronées ou mensongères à la date de la publication, mais aucune garantie n'est donnée de même qu'aucune conviction ne doit être fondée sur l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Toutes les opinions exprimées dans le présent document sont le reflet du contexte actuel ; elles sont susceptibles de modification sans préavis. Les opinions exprimées dans cette étude reflètent exactement les points de vue personnels de l'analyste sur les titres et/ou les émetteurs concernés et aucune partie de la rémunération de ce dernier n'a été, n'est, ni ne sera directement ou indirectement liée aux opinions spécifiques contenues dans la présente étude. Cette étude ne constitue pas une recommandation d'investissement personnalisée de même qu'elle ne tient pas compte des objectifs d'investissement, de la situation financière ni des besoins propres aux clients. Ceux-ci sont invités à s'interroger sur l'adéquation entre un avis ou une recommandation quelconque, exprimés dans l'étude, et leur situation personnelle et, si besoin est, à consulter un professionnel, y compris un conseiller fiscal. Ce rapport de recherche s'adresse uniquement aux investisseurs institutionnels. Il peut ne pas contenir l'information nécessaire pour que d'autres prennent des décisions d'investissement. Consultez votre conseiller financier ou un professionnel de placement si vous n'êtes pas un investisseur institutionnel. Avertissement relatif à la distribution par ODDO BHF SCA à des investisseurs ressortissants des Etats-Unis : La présente étude a été réalisée par ODDO BHF Corporates & Markets, division d'ODDO. Cette étude est distribuée aux investisseurs ressortissants des Etats-Unis exclusivement par ODDO BHF New York Corporation (« ONY »), MEMBER: FINRA/SIPC. Elle s'adresse exclusivement aux clients d'ONY ressortissants des Etats-Unis et ne saurait être communiquée à un tiers sans le consentement préalable et écrit d'ONY. Ce document n'est pas et ne doit pas être interprété comme une offre de vente ni comme la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription à un quelconque investissement. La présente étude a été préparée dans le respect des dispositions réglementaires destinées à promouvoir l'indépendance de l'analyse financière. Des « murailles de Chine » (barrières à l'information) ont été mises en place pour éviter la diffusion non autorisée d'informations confidentielles ainsi que pour prévenir et gérer des situations de conflit d'intérêts. Cette étude a été rédigée conformément aux dispositions réglementaires applicables en France aux fins de promouvoir l'indépendance de l'analyse financière. La recommandation contenue dans ce document est revue et mise à jour au moins trimestriellement à chaque publication par l'émetteur de son rapport trimestriel. A la date de publication du présent document, ODDO, et/ou l'une de ses filiales peuvent être en conflit d'intérêts avec le ou les émetteur(s) mentionnés. Tous les efforts raisonnables ont été déployés pour veiller à ce que les informations contenues dans les présentes ne soient pas erronées ou mensongères à la date de la publication, mais aucune garantie n'est donnée de même qu'aucune conviction ne doit être fondée sur l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Toutes les opinions exprimées dans le présent document sont le reflet du contexte actuel ; elles sont susceptibles de modification sans préavis. Les opinions exprimées dans cette étude reflètent exactement les points de vue personnels de l'analyste sur les titres et/ou les émetteurs concernés et aucune partie de la rémunération de ce dernier n'a été, n'est, ni ne sera directement ou indirectement liée aux opinions spécifiques contenues dans la présente étude. Cette étude ne constitue pas une recommandation d'investissement personnalisée de même qu'elle ne tient pas compte des objectifs d'investissement, de la situation financière ni des besoins propres aux clients. Ceux-ci sont invités à s'interroger sur l'adéquation entre un avis ou une recommandation quelconque, exprimés dans l'étude, et leur situation personnelle et, si besoin est, à consulter un professionnel, y compris un conseiller fiscal. Ce rapport de recherche s'adresse uniquement aux investisseurs institutionnels. Il peut ne pas contenir l'information nécessaire pour que d'autres prennent des décisions d'investissement. Consultez votre conseiller financier ou un professionnel de placement si vous n'êtes pas un investisseur institutionnel Informations à communiquer conformément aux exigences de la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Règle 15a-6 : Conformément à la Règle 15a-6 (a)(3), toutes transactions réalisées par ODDO, et/ou par une de ses filiales avec une entité américaine sur les titres décrits dans cette recherche réalisée hors des Etats-Unis, sont effectuées par l'intermédiaire d'ONY. En tant que membre de la FINRA, ONY a revu ce document afin de pouvoir le distribuer aux investisseurs américains, conformément aux dispositions du 2241(h) du règlement de la FINRA applicable à la diffusion de l'analyse financière produites par ODDO. Ni ONY, ni ODDO, ni ODDO BHF Corporates & Markets ne détiennent effectivement 1 % ou plus de toute catégorie d'actions ordinaires de la société concernée ;

A la date de publication de la présente étude, l'analyste d' ODDO BHF Corporates & Markets n'a pas été informé ni n'a eu connaissance de même qu'il n'a aucune raison d'avoir connaissance d'un quelconque conflit d'intérêts réel et significatif le concernant ou concernant ODDO, ODDO BHF Corporates & Markets, ou ONY à l'exception des cas mentionnés dans le paragraphe intitulé « Risques de conflits d'intérêts » ;

ODDO BHF Corporates & Markets, ou ODDO peuvent, dans les trois prochains mois, percevoir ou réclamer une rémunération au titre de services de banque d'investissement auprès de la société objet de la présente étude, étant entendu qu'ONY ne sera pas partie prenante à de tels accords ;

Ni ONY, ni ODDO, ni ODDO BHF Corporates & Markets, n'ont perçu une rémunération de la part de la société objet de l'étude au cours des 12 derniers mois au titre de la fourniture de services de banque d'investissement à l'exception des cas mentionnés dans le paragraphe intitulé « Risques de conflits d'intérêts » ;

Ni ONY, ni ODDO, ni ODDO BHF Corporates & Markets, n'ont été le chef de file ni le co-chef de file d'une émission de titres par offre publique pour le compte de la société objet de l'étude au cours des 12 derniers mois à l'exception des cas mentionnés dans le paragraphe intitulé « Risques de conflits d'intérêts » ;

co-chef de file d'une émission de titres par offre publique pour le compte de la société objet de l'étude au cours des 12 derniers mois à l'exception des cas mentionnés dans le paragraphe intitulé « Risques de conflits d'intérêts » ; ONY n'est pas teneur de marché (ni ne l'a jamais été) et, en conséquence, n'était pas teneur de marché pour les titres de la société objet de l'étude à la date de publication de cette dernière. Réglementation AC (Regulation AC) : ONY est dispensé des obligations de certification au titre de la réglementation AC (Regulation AC) pour la distribution par ses soins à un ressortissant américain aux Etats-Unis de la présente étude préparée par un analyste d' ODDO BHF Corporates & Markets car ODDO n'a pas de dirigeants ni de personnes exerçant des fonctions similaires ni des salariés en commun avec ONY et ONY conserve et applique des politiques et procédures raisonnablement destinées à l'empêcher, de même que toute personne exerçant le contrôle, tous dirigeants ou personnes exerçant des fonctions similaires, ainsi que des salariés d'ONY, d'influencer les activités de l'analyste d'une société tierce ainsi que le contenu des études préparées par un tel analyste tiers. Coordonnées de la société chargée de la distribution de la recherche aux investisseurs ressortissants des Etats-Unis : ODDO BHF New York Corporation, MEMBER: FINRA/SIPC est une filiale à 100 % d'ODDO BHF SCA; Louis paul ROGER, Président (louis-paul.roger@oddo-bhf.com) 150 East 52nd Street New York, NY 10022 646-286-2137. Page 4/4 Document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, les informations fournies dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de publication et sont donc susceptibles d'être révisées ultérieurement. Ce document a été imprimé pour philippe.lons@clasquin.com Le 29/07/2022 17:41:44 . Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Clasquin SA published this content on 29 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 July 2022 16:26:25 UTC.

© Publicnow 2022 Toute l'actualité sur CLASQUIN 18:27 CLASQUIN : 20220729_Portzamparc PU 18:27 CLASQUIN : 20220729_oddo PU 18:27 CLASQUIN : 20220729_cic PU 28/07 CLASQUIN SA (ENXTPA : ALCLA) a acquis une participation de 90 pour cent dans Exaciel A.M.C.. CI 28/07 CLASQUIN SA (ENXTPA : ALCLA) a acquis 51% des parts de CVL International. CI 18/07 Small Caps – Les derniers choix des stars de la gestion 08/07 CLASQUIN : Déclaration Dirigeants-Acquisition CO 08/07 CLASQUIN : Déclaration Dirigeants-Acquisition CO 07/07 CLASQUIN : Déclaration Dirigeants-Acquisition CO 07/07 CLASQUIN : Déclaration Dirigeants-Acquisition CO Recommandations des analystes sur CLASQUIN 07/04 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Société Générale, Euronext, Proximus, Shop Apotheke, Adecco, Fl.. 06/04 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : TotalEnergies, Faurecia, Klépierre, ADP, Orange Belgium, Diageo.. 2021 CLASQUIN : Kepler Cheuvreux relève son objectif CF