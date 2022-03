CLASQUIN : 2022_03_23 Portzamparc

CLASQUIN

Services aux entreprises

24 mars 2022

80

75

70

65

60

55

50

45

40

03/21

06/21

Source : FactSet Research

Marché

ISIN / Mnémonique Reuters / Bloomberg Indice

Eligibilité PEA-PME

09/21

12/21

03/22

Euronext Growth FR0004152882 / ALCLA

ALCLA.PA / ALCLA:FP Euronext GROWTH

Oui

Capitalisation (M€) 163,3

Flottant (%) 41,0%

Nbre de Titres (Mio) 2,306

Date de clôture 31-Déc

PER PCF VE/MB VE/ROP PAN Rendement

Free Cash Flow Yield ROACE

MB

MB précédent var. n/n-1 EBE

ROC % MB ROP % MB

RN Pdg publié % MB

BNPA

BNPA précédent var. n/n-1 BNPA Cor ANPA Dividende net

20 15,8

6,8

1,4

10,7

2,6

0,0%

-2,4%

12,7%

76,2

76,2

-0,7%

16,0

9,1

11,9%

9,2

12,1%

4,7

6,2%

DFN

2,03 2,03 27,4% 1,94 11,6 1,30 23,7

Calendrier :

MCB T1 (après bourse) le 28 Avril MCB T2 (après bourse) le 28 Juillet

21e 22e

9,2 15,4

6,5 12,2

1,4 1,5

7,0 10,8

3,9 3,7

1,8% 5,2%

4,7% 13,6%

32,8% 19,2%

121,9 101,1

121,9 103,6

60,0% -17,1%

38,2 22,4

27,5 16,3

22,6% 16,2%

27,1 16,3

22,2% 16,2%

17,4 10,6

14,3% 10,5%

7,53 4,58

7,57 4,60

271,2% -39,3%

7,70 4,60

18,0 18,9

3,70 1,30

22,4 8,9

Yann de Peyrelongue, Analyste Financier

Nicolas Royot

+33 (0)1 40 17 50 39

yann.de-peyrelongue@bnpparibas.com

ACHETER (1)

Opinion inchangée 1 : Acheter 2 : Renforcer 3 : Conserver 4 : Alléger 5 : Vendre

Bilan maitrisé

Cours : 70,80€

Objectif : 80,00€

Cours au 23/03/2022

Feedback Réunion

L'année 2021 a été incroyable pour Clasquin et permet au groupe de continuer son chemin de croissance organique et externe (c. 30M€ de Marge Commerciale Groupe potentielle d'après nous).

Résultats record (ROC x2,9 / RNpdg x3,4)

A 27,6M€, le ROC ressort au-dessus de nos attentes et de celles du consensus de respectivement 4% et 13%. La croissance décuplée du ROC (+190% vs +19% pour le nombre d'opération) est la conséquence de l'année record que le fret mondial a expérimenté, avec une hausse des prix amplifiée au S2. Le taux de conversion (ROC/MCB) termine à 22,6%, en amélioration de 10,5 points exceptionnellement haut. A moyen terme, et dans une situation plus normalisée sur les taux de fret, le management confirme ses objectifs d'une marge de l'ordre de 13-13,5%.

Bonne génération de cash

Alors que nous anticipions une dégradation ponctuelle de la dette nette, Clasquin a réussi à la contenir puisqu'elle ressort stable à 22M€, très en dessous des attentes (PZP 50M€, consensus 46M€) malgré la hausse du BFR (+91%). Finalement, le levier atterri à 0,6x EBITDA. Fort de cette situation, Clasquin propose un dividende de 3,7€/action (8,5M€) soit un pay-out de c.50% et un rendement de 5,3% au cours d'hier.

Un bilan sain pour financer l'organique et la croissance externe

En plus de sa croissance organique, Clasquin consolide le marché à son échelle. Les acquisitions sont historiquement ciblées. En 2021, le groupe a acquis 3 sociétés pour une MCB cumulée de 5,1M€, soit 4% d'effet périmètre. Pour 2022, le management souhaite continuer sur cette tendance. A fin 2022, nous estimons la capacité d'acquisition de Clasquin à c.30M€ de MCB (soit 32% de la MCB 2022e).

Coté cession, l'activité informatique Log System (début mars), non cœur de business et représentant c.3M€ de MCB pour une faible rentabilité (c. 100k€ d'EBIT) a été cédée au management. Nous évaluons le prix de cession à 700k€ (hypothèse de 10x EBIT).

Ajustement du scénario : l'amplitude du BFR moins marquée

Nous ajustons notre scénario pour prendre en compte les résultats 2021, la proposition de dividende (3,7€ vs PZP 1,3€) et la cession de Log System. Nous conservons notre hypothèse de retour à la normale des taux de fret aérien et maritime dès le S2 (soit début juillet). Le management table également sur des prix "perturbés" sur l'ensemble du S1. Finalement, la bonne surprise sur le BFR 2021 se compense sur les attentes de BFR 2022.

A court terme, nous anticipons un T1 de bonne facture (croissance à deux chiffres), toujours porté par des effets prix positifs et une croissance des volumes.

Le titre se traite 10,6x EBIT 2022 (vs moyenne 5 ans de 12,5x), ce qui nous semble attractif. Nous confirmons notre opinion Acheter (1) ainsi que notre objectif de cours de 80€.

La recommandation d'investissement présente dans cette étude a été établie le 23/03/2022 - 16:59 (GMT+1) et a été diffusée pour la première fois le 24/03/2022 - 07:54 (GMT+1).

Exploitation 16 17 18 19 20 21e 22e 23e

Marge brute var. n/n-1 var. organique EBE

ROC var. n/n-1 ROP

RCAI IS

RN Pdg publié RN Pdg corrigé var. n/n-1

57.5

62.9

68.9

76.8

76.2

121.9

101.1 100.8

3.4%

9.4%

9.5%

11.4%

-0.7%

60.0%

-17.1% -0.3%

-1.4%

25.4%

8.5%

7.4%

18.3%

90.5%

-19.4% -7.5%

7.2

7.8

9.3

14.0

16.0

38.2

22.4 22.1

5.2

5.9

6.5

8.4

9.1

27.5

16.3 16.0

-22.4%

13.3%

10.7%

29.2%

8.2%

+/++ -40.6% -1.8%

4.6

5.4

5.8

8.0

9.2

27.1

16.3 16.0

4.1

4.8

5.5

7.4

7.7

26.3

15.6 15.3

-1.3

-1.7

-1.8

-2.8

-2.3

-7.1

-3.9 -3.8

2.2

2.5

2.8

3.7

4.7

17.4

10.6 10.4 2.5 2.9 3.4 4.4 4.5 17.8

10.7 10.5

-28.8%

15.4%

15.3%

29.6%

2.8%

+/++ -40.2% -1.9%Tmva MB 2018 / 2022e 10.1%

Marge brute (%) 24.5%

Marge opérationnelle (ROP/MB %) 8.0%

Marge nette (%) 4.4%

Taux IS (%) 30.3%

Frais de personnel / MB (%) 65.0%

MB/effectif (K€) 80

var. n/n-1 -2.7%

Effectif moyen 716

var. n/n-1 6.2%

21.6%

22.3%

23.2%

19.4%

16.2% 22.2% 14.6% 27.0% 54.0% - - - -

16.7% 18.0% 8.6% 8.4% 10.5% 12.1%

16.2% 15.9% 4.7% 4.9% 5.7% 5.9%

10.5% 10.4% 34.3% 32.9% 37.7% 30.0%

25.0% 25.0% 64.3% 62.0% 62.8% 60.6%

61.6% 61.8%

2.8%

6.4%

762

83

5.6%

3.7%

790

87

-10.2%

24.1%

980

78

-5.6%

5.2%

925

82

- - - -- - - -

Bilan

Fonds propres Pdg Dettes financières nettes Autres

16 20.8 11.8 1.0 36.6 28.0 19.1

17 19.7 16.7 1.0 40.5 28.9 19.6 4.3 11.6 40.5

18 21.4 19.6 0.9 44.9 31.7 22.0 3.9 13.2 44.9

19 22.0 19.5 1.2 47.6 39.9 30.6

20 26.9 23.7 1.9 56.5 37.4 29.6 3.1 19.1 56.5

21e 41.7 22.4 1.3 69.5 33.3 31.0 2.5 36.2 69.5

22e

23e

43.9 51.3 8.9 -1.2 1.3 1.3

Capitaux investis Immobilisations nettes dont écarts d'acquisition dont financières

BFR

Actif économique Gearing (%) BFR/MB (%)

Dettes financières nettes/EBE (x) ROE (%)

ROACE (%) après IS normé

49.5%

3.6%

3.8 8.5 36.6

73.0%

4.0%

79.9%

4.3%

72.7%

2.3%

3.8 7.7 47.6

76.5%

4.9%

48.9%

4.8%

58.1 55.4 32.8 32.0 32.0 33.0 2.5 2.5 25.3 23.4 58.1 55.4 18.6% -2.2% 4.2% 4.2%

1.6

2.1

2.1

1.4

1.5

0.6

0.4

ns

10.4%

10.4%

12.6%

10.2%

13.1%

10.2%

16.7%

12.2%

17.5%

12.7%

41.8%

32.8%

24.2% 20.2% 19.2% 28.3%

Financement 22e 23e

Cash Flow Variation BFR Investissements industriels % du MB

Cash Flow Libre Cessions d'actifs Investissements financiers Dividendes

-2.7 -1.0 1.8% 0.9

16 4.7

-2.7 -1.3 2.0% 1.1

17 5.1

-1.6 -1.7 2.5% 2.7

18 6.0

19 8.0 5.5 -0.7 0.9% 12.8

20 10.4 -11.6 -0.5 0.7% -1.7

21e 25.2 -17.1 -0.5 0.4% 7.6

13.5 13.3

10.9 1.9

-2.0 -1.0

2.0% 1.0%

22.3 14.1

0.2

0.3

0.3

0.2

0.1

0.0

0.7 0.0

-2.7

-2.7

-2.1

-1.9

-1.0

-1.3

-1.0 -1.0

-2.9

-2.0

-1.9

-1.7

-0.6

-3.0

-8.5 -3.0

Augmentation de capital Autres

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

-1.7

-1.6

-1.8

-9.3

-0.9

2.0

0.0 0.0

Variation dettes financières nettes Dettes financières nettes

6.2 11.8

4.9 16.7

2.8 19.6

0.0 19.5

4.2 23.7

-1.3 22.4

-13.5 -10.1

8.9 -1.2

Répartition du CA/activité

Historique de cours

Données par action 16 17 18 19 20 21e 22e 23e BNPA 0.94 1.08 1.22 1.59 2.03 7.53 4.58 4.49 var. n/n-1 -28.8% 15.4% 15.4% 29.3% 2.4% +/++ -40.2% -1.9% CFPA 2.0 2.2 2.6 3.5 4.5 10.9 5.8 5.7 ANPA 9.0 8.6 9.3 9.5 11.6 18.0 18.9 22.2 Dividende net (versé en n+1) 0.80 0.80 0.65 0.00 1.30 3.70 1.30 1.30 Payout (%) 72.5% 62.8% 44.2% 0.0% 66.9% 48.1% 28.3% 28.8% Tmva BNPA 2018 / 2022e 33.0% Tmva CFPA 2018 / 2022e 22.0% Valorisation 16 17 18 19 20 21e 22e 23e PER (x) 26.9 26.0 24.9 18.2 15.8 9.2 15.4 15.7 PCF (x) 14.7 14.9 13.9 10.0 6.8 6.5 12.2 12.4 PAN (x) 3.3 3.9 3.9 3.6 2.6 3.9 3.7 3.2 VE/MB (x) 1.4 1.5 1.6 1.4 1.3 1.6 1.7 1.6 VE/EBE (x) 11.6 12.4 11.4 7.5 6.1 5.0 7.9 7.5 VE/ROP (x) 18.1 17.7 18.5 12.9 10.7 7.0 10.8 10.4 Free Cash Flow Yield (%) 1.3% 1.5% 3.2% 16.1% -2.4% 4.7% 13.6% 8.6% Rendement (%) 4.2% 2.4% 2.2% 1.9% 0.0% 1.8% 5.2% 1.8% Capitalisation (M€) 68.4 76.4 84.3 79.8 70.8 163.3 163.3 163.3 Valeur d'Entreprise (VE) 83.1 96.3 106.9 104.2 98.5 189.7 176.2 166.1 Cours de référence (€) 29.6 33.1 36.5 34.6 30.7 70.8 70.8 70.8 Nb de titres (Mio) 2.306 2.306 2.306 2.306 2.306 2.306 2.306 2.306 Nb de titres corrigé (Mio) - - - - - - - - % de la dilution 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% Date d'introduction 31/01/2006 Cours d'introduction ajusté 15.5 € Données intermédiaires 16 17 18 19 20 21 MB T1 13.3 14.5 16.7 17.3 17.5 23.9 MB T2 14.4 15.8 17.6 18.7 18.7 27.9 MB S1 27.7 30.1 34.2 36.2 36.2 51.8 ROP S1 1.9 2.4 3.1 3.9 2.7 10.2 RN pdg corrigé S1 0.9 1.1 1.3 2.0 1.3 5.6 Marge opérationnelle S1 6.8% 8.0% 9.2% 10.7% 7.5% 19.7% Marge nette S1 3.1% 3.6% 3.8% 5.5% 3.6% 10.9% MB T3 14.5 15.6 16.9 19.5 19.4 31.7 MB T4 12.7 16.9 17.7 21.2 20.6 38.4 MB S2 29.8 32.7 34.7 40.7 40.0 70.1 ROP S2 3.2 3.0 3.4 5.6 6.5 16.9 RN pdg corrigé S2 1.8 1.4 2.2 3.1 4.8 12.2 Marge opérationnelle S2 10.7% 9.1% 9.7% 13.6% 16.2% 24.1% Marge nette S2 5.9% 4.2% 6.4% 7.7% 12.0% 17.4% Taux de croissance (n/n-1) MB T1 0.8% 9.0% 15.2% 3.6% 1.2% 36.6% MB T2 -12.2% 9.7% 11.4% 6.3% 0.0% 49.2% MB T3 -10.5% 7.6% 8.3% 15.4% -0.5% 63.4% MB T4 25.7% 33.1% 4.7% 19.8% -2.8% 86.4% MB S1 -6.9% 8.9% 13.5% 5.7% 0.1% 43.1% MB S2 15.1% 9.8% 5.9% 17.4% -1.7% 75.3% ROP S1 -38.2% 29.4% 29.6% 23.7% -29.7% +/++ ROP S2 3.8% -6.0% 12.3% 65.3% 16.8% +/++

80

70

60

50

40

30

20

10 mars-19 juin-19 sept.-19 déc.-19 mars-20 juin-20 sept.-20 déc.-20 mars-21 juin-21 sept.-21 déc.-21 mars-22

w

67%

S

E

G

Critères ESG PortzamparcENVIRONNEMENT 2018 2019 2020 Commentaires

Empreinte carbone

Emissions de GES en teqCO2 (Scope 1 et 2) / CA (M€)

Politique de compensation des émissions CO2

Prime environnementale liée à la nature de l'activité Politique environnementale

Publication d'un rapport environnemental

Amendes/Litiges liés à l'environnement sur les trois dernières années Certification 14001

ND

ND

ND

Non

Non

NonOffre aux clients de Clasquin d'un bilan carbonne sur les transports gérés par Clasquin

Oui

Oui

Oui

SOCIAL Commentaires

Promotion de la diversité

Part des femmes dans la société

Index égalité salariale femmes / hommes

Plan d'actions en faveur de l'égalité professionnelle

Part des personnes en situation de handicap

Formation

Part de salariés ayant suivi une formation lors de l'exercice Recrutement & Attractivité

Taux d'attrition (employés)

Certification Great Place To Work / Happy At Work

Conditions de travail

Présence d'un DRH au comité de direction Encouragement de l'actionnariat salarié Nombre de titres détenus par les salariés (k) Taux d'absentéisme

Taux de fréquence des accidents du travail (AT)

Non Non Non 2018

Non Non Non 2019

Non Non Non 2020

63% ND Non

54% 91 Non

54% 93 Non

Périmètre France (40% des effectifs)

Rédaction d'un document "Action

2.7%handicap

3.1%

2.5%Clasquin" ainsi qu'un "Bilan Handicap" désignation d'un référent "Handicap"

34% 26%et

58% 15%ND 15%

Non

Non

NonMise en place d'un indicateur : le funometre. En mars 2019, 91,4% des salariés interrogés répondent qu'ils se sentent bien dans leur travail

Oui 239,866 1.8% 2.0

Oui

Oui OuiOui Oui

283,687 279,075 2.1% 2.6% Périmètre France (40% des effectifs) 0.0 0.0

GOUVERVANCE & ACTIONNARIAT 2018 2019 2020 Commentaires

Respect du code Afep-Medef ou Middlenext Composition des instances de gouvernance

Séparation des fonctions de Président et de Directeur général Nombre de membres composants le conseil d'administration dont indépendants dont femmes

Administrateur représentant les salariés au CA

Assiduité des membres du CA

Comité d'audit

Comité des risques

Comité des risques : une partie dédiée à la cybersécurité Comité RSE

Respect des actionnaires minoritaires Droits de votes doubles/multiples

Poids de l'actionnaire principal (droits de vote)

Rémunération des dirigeants

Transparence sur la rémunération variable du CEO Déclaration de la rémunération du CEO

Rémunération du CEO liée aux critères de performances RSE Ratio d'équité (salaire médian)

Non

Non

Non

Non 6 ND 1

Oui

Oui

8 8

3 3

3 3

Non 92% Non Non Non NonNon 98% Non Non Non Non

Non 100% Non Non Non Non

Un représentant des salariés est systématiqment convié lors des réunions du CA

Oui 46%

Oui 46%

Oui 46%

Yves Revol, Président

PARTIES PRENANTES EXTERNES Commentaires

Mise en place d'une charte éthique avec ses fournisseurs Mise en place d'indicateurs de satisfaction clients

Part des frais d'audits financiers dans les frais d'audits

Non Non Non ND 2018

Non Non Non ND 2019

Non Non Non ND 2020

Non Non 96%

Non Non 96%

Non Non 96%

Mentions obligatoires

Recommandations boursières

Nos recommandations boursières traduisent la performance absolue attendue sur le titre à un horizon 6-12 mois. Elles sont basées sur les objectifs de cours définis par l'analyste et intègrent des facteurs exogènes liés à l'environnement de marché, susceptibles de fortes variations. Le bureau d'analyse Portzamparc établit ses évaluations selon une approche d'analyse fondamentale multicritères (principalement et de manière non exhaustive actualisation des flux, multiples des comparables, multiples de transaction, somme des parties, actif net réévalué).

ACHETER (1) : Performance attendue supérieure à +15%

RENFORCER (2) : Performance attendue comprise entre +5% et +15% CONSERVER (3) : Performance attendue comprise entre -5% et +5% ALLEGER (4) : Performance attendue comprise entre -5% et -15%

VENDRE (5) : Performance attendue inférieure à -15% ou absence de visibilité sur les fondamentaux de la société.

L'ensemble des avertissements concernant la recherche Portzamparc (Historique des recommandations, engagement de transparence, politique de gestion des conflits d'intérêt, système de recommandation, répartition par recommandation…) est accessible sur http://www.midcaps.portzamparc.fr/wp-content/fileadmin/pubt/avertissements.pdf (clientèle institutionnelle).

Les cours utilisés sont les cours de clôture de la veille sauf indication contraire.

Historique des recommandations sur l'émetteur au cours des 12 derniers mois

Le tableau ci-dessous reflète l'historique des changements de recommandations et d'objectifs de cours faits par le département d'analyse financière de Portzamparc sur une période de 12 mois.

La mise à jour des recommandations intervient, soit à l'occasion d'un commentaire lié à une publication officielle ou légale, soit à l'occasion d'un événement exceptionnel (croissance externe, accords significatifs).

Pas de changement de recommandation sur les 12 derniers mois

Détail des conflits d'intérêts potentiels PORTZAMPARC

Société Détail des conflits d'intérêts potentiels Clasquin

1. Portzamparc possède ou contrôle 5 % ou plus du capital en actions émis par cet émetteur;

2. Cet émetteur, ou ses actionnaires principaux, possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, 5% ou plus du capital en actions émis par Portzamparc;

3. Portzamparc a été chef de file ou co-chef de file dans une offre publique concernant les instruments financiers de cet émetteur durant les douze derniers mois;

4. Portzamparc est teneur de marché pour les instruments financiers de cet émetteur;

5. Portzamparc a signé un contrat de liquidité avec l'émetteur.

6. Portzamparc et l'émetteur ont signé une convention de prestation de service d'analyse à travers laquelle Portzamparc s'est engagé à produire et à diffuser des études de recherche d'investissement sur ledit émetteur;

7. Portzamparc a été rémunéré par cet émetteur en échange de la fourniture de services d'investissement ou des services en conseil financier au cours des douze derniers mois;

8. L'auteur de cette étude ou une personne qui aurait aidé à l'élaboration de cette étude (ou un membre de son foyer), ou encore une personne qui, malgré sa non-implication dans l'élaboration de cette étude avait ou pouvait raisonnablement avoir accès aux éléments substantiels de cette étude avant sa diffusion détient une position nette ou courte supérieure à 0,5% du capital de cet émetteur

9. La recommandation présentée dans ce document a été divulguée à l'émetteur avant sa publication et diffusion et a été subséquemment modifiée préalablement à sa diffusion

Détail des conflits d'intérêts potentiels BNP PARIBAS

Sociétés dans lesquelles BNP PARIBAS détient des participations : https://wealthmanagement.bnpparibas/fr/conflict-of-interest.html

