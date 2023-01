CLASQUIN : 2023_01_19 CMCIC

Clasquin

Projet d'une acquisition structurante au Maroc

Faits : les dirigeants annoncent avoir signé un accord pour l'acquisition de 63,57% du capital de la société Timar auprès du groupe familial Puech. Timar est une société spécialisée dans le transport international de marchandises (aérien, maritime, route, logistique, transit, etc.) et basée Maroc, avec des implantations en Europe (France, Espagne, Portugal), au Maghreb et en Afrique sub-saharienne (Mauritanie, Mali, Sénégal et Côte d'Ivoire). La société est cotée à la Bourse de Casablanca et a réalisé un CA de 50 M€ en 2021 avec 450 employés, un résultat net de 1,1 M€. A 9 mois (fin sept. 2022), l'activité était en hausse de +26%, avec une dette nette nulle.

Analyse : cette opération s'inscrit dans la stratégie de complément des implantations géographiques du groupe, qui depuis quelques années s'est engagé dans la conquête de l'Afrique, via le Maghreb dans un 1er temps, puis l'Afrique sub- saharienne. Les équipes des deux sociétés ont l'habitude de collaborer. Par ailleurs, l'objectif est de maintenir les équipes de management, et surtout Olivier Puech, qui conserverait la direction générale, et de maintenir la marque Timar pour poursuivre les développements du groupe dans ces zones. Nous sommes ainsi confiants dans les capacités d'intégration de Clasquin pour cette structure, qui signe la 1ère opération de croissance externe de taille conséquente dans le domaine de la commission de transport (+5 à 10% sur l'activité du groupe hors synergies).

Conclusion : dans l'attente du feu vert des autorités de la concurrence sur la réalisation effective de l'acquisition du bloc de contrôle (qui sera suivie d'une offre publique d'achat sur le solde du capital), et de précisions sur les modalités de l'opération (prix proposé, éventuel earn out, synergies visées, etc.), nous n'intégrons pas encore cette opération dans notre modélisation. Après avoir prouvé sa capacité à maintenir une croissance organique forte (+26% à 9 mois après +58% en 2021), le groupe poursuit sa stratégie de croissance externe, ce qui devrait permettre d'alimenter la croissance des années à venir. Opinion Achat et objectif de cours à 82 € inchangés.