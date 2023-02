CLASQUIN : 2023_02_24 CMCIC

Clasquin

Vers de nouveaux records en termes d'activité et de marge

Faits : la MB 2022 ressort à 140,0 M€ +14,9%, vs +13,5% estimés, soit une baisse de -15% au T4 (-21% estimés) du fait d'un effet de base élevé (+83% au T4-21) et d'un environnement de marché qui reste compliqué (baisse des volumes et des taux de fret). L'ensemble des divisions est en croissance : +10,4% en aérien, +19,4% en maritime, +24,7% pour le RO/RO (transport de camions avec leur chargement) et +11,4% pour les autres activités. Les dirigeants restent confiants pour 2023 et fixent comme objectif une activité supérieure au marché (volumes échangés attendus à +1%, mais -4% en aérien et -2,5/-5% en maritime).

Analyse : le groupe continue de bénéficier de la dynamique commerciale (1/3 de la croissance réalisée avec de nouveaux clients), de la croissance issue des clients historiques, de la hausse des services à valeur ajoutée (plateforme digitale Live), et de la montée en puissance de l'offre Grands comptes (+48%). Au vu de la dynamique d'activité, nous sommes confiants dans nos prévisions de résultats : prévision d'EBIT 2022 maintenue à 33,8 M€ (+24%), soit un ratio EBIT/MB à 24,2% (+160 pb), un nouveau record pour le groupe. Au-delà des performances du périmètre historique, le groupe devrait bénéficier de l'intégration de Timar, en cours d'acquisition (+10% sur l'activité et effet relutif en termes de marges), ce qui devrait permettre d'amortir les effets du retournement de marché sur l'activité et les résultats du groupe. Nous maintenons ainsi notre scénario 2023 : MB attendue à 128,3 M€ soit -8,3% ou -17,8% en organique, et un ratio EBIT/MB à 15,5% permettant de générer un EBIT de 19,8 M€, -41% par rapport à 2022 mais bien au-delà des 8,3 M€ de 2019.

Conclusion : le groupe a prouvé sa capacité à soutenir une croissance organique forte dans un environnement dégradé et à relancer sa politique de croissance externe (opération Timar en cours). Opinion Achat confirmée, TP maintenu à 90 €.