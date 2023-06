CLASQUIN : 2023_06_09 Portzamparc

CLASQUIN

Une figure de résilience

Activité

Clasquin est un pure player du Freight Forwarding. Les services offerts par la société couvrent toute la chaîne de valeur logistique, de la réception en entrepôts à la préparation de commandes en passant par la documentation, le dégroupage, le dédouanement et, bien évidemment, par la sélection des prestataires de transport (fret maritime, fret aérien, transport routier et Roll-On/Roll-Off). De fait, l'indicateur le plus pertinent est la marge commerciale brute (MCB) plutôt que le chiffre d'affaires. En effet, ce dernier est impacté par des éléments extérieurs tels que l'évolution des taux de fret, potentiellement très volatiles, et non représentatifs de la création de valeur portée par le groupe.

Marché / Concurrence

Le marché du Freight Forwarding est très fragmenté. De grands acteurs se distinguent néanmoins : Kuehne Nagel, DSV Panalpina, Maersk… L'évolution du marché est liée à celle du commerce international. Le groupe est particulièrement actif sur le maritime (57% de la MCB), l'aérien (28% de la MCB) et le Road Brokerage/RORO (11% de la MCB). D'un point de vue géographique, Clasquin est historiquement positionné sur l'axe Europe-Asie et se développe sur les axes Europe-Afrique et Asie-Amérique.

Stratégie / Perspectives

La stratégie de croissance de Clasquin s'appuie sur plusieurs piliers : 1/ la poursuite de la stratégie de croissance historique (Europe-Asie-Amérique du Nord) portée par une forte innovation produit favorisant la croissance des Grands Comptes, 2/ l'extension géographique du réseau sur l'axe Europe-Afrique, accélérée par la prise de contrôle de TIMAR au Maroc, 3/ une approche par les marchés verticaux (Fine Arts, Wines & Spirits, Perishables) renforcée par des acquisitions ciblées. Le positionnement d'ETI de Clasquin lui permet d'être plus agile et d'offrir des prestations sur-mesure tout en gardant une vision assez globale du marché. Le groupe tend ainsi à surperformer ses pairs sur l'ensemble des marchés, notamment dans les environnements compliqués.

Après une année 2022 de très bonne facture (MCB +14,8%) malgré le déclin des taux de fret, l'année 2023 devrait s'avérer plus compliquée même si le T1 a montré une relativement bonne tenue des volumes et de la MCB (vs. peers).

Valorisation

Nous valorisons Clasquin par DCF (85€ - WACC 12,5%). Nous pensons que Clasquin devrait continuer à surperformer ses pairs alors que l'acquisition de TIMAR devrait consolider les positions du groupe sur des marchés aux dynamiques plus favorables : Axe Europe-Afrique et Road Brokerage. Le bilan solide du groupe reste un atout.