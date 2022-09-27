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    ALCLA   FR0004152882

CLASQUIN

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CLASQUIN : Document AMF CP. 2022DD863112

27/09/2022 | 19:15
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2022DD863112

27 septembre 2022

FR0004152882 - DD153421

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

OLYMP SAS, ADMINISTRATEUR

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CLASQUIN

LEI : 9695004FF6FA43KC4764

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 26 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 49.0000 Euro

VOLUME : 783.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 49.0000 Euro

VOLUME : 783.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 27 septembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Clasquin SA published this content on 27 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 September 2022 17:14:01 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 833 M 804 M -
Résultat net 2022 14,7 M 14,2 M -
Dette nette 2022 10,7 M 10,3 M -
PER 2022 7,70x
Rendement 2022 1,33%
Capitalisation 112 M 108 M -
VE / CA 2022 0,15x
VE / CA 2023 0,13x
Nbr Employés 1 050
Flottant 39,4%
Graphique CLASQUIN
Durée : Période :
CLASQUIN : Graphique analyse technique CLASQUIN | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CLASQUIN
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 49,00 €
Objectif de cours Moyen 81,50 €
Ecart / Objectif Moyen 66,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Hugues Morin Group Chief Executive Officer, MD & Director
Philippe Lons COO, Chief Financial Officer, Director & Deputy MD
Yves Revol Executive Chairman
Frederic Serra Group Chief Information Officer
Fan Ma Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CLASQUIN-35.53%108
AP MOLLER MAERSK-40.47%32 041
HAPAG-LLOYD AG-39.03%28 638
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.-41.07%23 893
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED-30.63%11 163
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA6.85%10 975