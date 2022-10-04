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    ALCLA   FR0004152882

CLASQUIN

(ALCLA)
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CLASQUIN : Document AMF CP. 2022DD864396

04/10/2022 | 18:32
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2022DD864396

03 octobre 2022

FR0004152882 - DD153537

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ARIANE PARTICIPATIONS personne morale liée à Hugues MORIN, Administrateur et Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CLASQUIN

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 23 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 51.0000 Euro

VOLUME : 250.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 51.0000 Euro

VOLUME : 250.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 03 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Clasquin SA published this content on 04 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 October 2022 16:31:05 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 18,8 M 18,5 M -
Dette nette 2022 12,5 M 12,3 M -
PER 2022 5,94x
Rendement 2022 -
Capitalisation 111 M 109 M -
VE / CA 2022 0,15x
VE / CA 2023 0,12x
Nbr Employés 1 050
Flottant 44,4%
Graphique CLASQUIN
Durée : Période :
CLASQUIN : Graphique analyse technique CLASQUIN | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CLASQUIN
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Objectif de cours Moyen 81,50 €
Ecart / Objectif Moyen 68,4%
Révisions de BNA
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Philippe Lons COO, Chief Financial Officer, Director & Deputy MD
Yves Revol Executive Chairman
Frederic Serra Group Chief Information Officer
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Secteur et Concurrence
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AP MOLLER MAERSK-39.02%33 337
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ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED-27.86%11 609
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA-10.99%9 144