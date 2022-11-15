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    ALCLA   FR0004152882

CLASQUIN

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CLASQUIN : Document AMF CP. 2022DD871716

15/11/2022 | 18:22
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2022DD871716

14 novembre 2022

FR0004152882 - DD154116

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

OLYMP SAS, ADMINISTRATEUR

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CLASQUIN

LEI : 9695004FF6FA43KC4764

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 11 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 49.5000 Euro

VOLUME : 27.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 49.5000 Euro

VOLUME : 27.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Clasquin SA published this content on 15 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 November 2022 17:21:02 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 19,5 M 20,1 M -
Dette nette 2022 27,4 M 28,3 M -
PER 2022 6,59x
Rendement 2022 7,17%
Capitalisation 128 M 132 M -
VE / CA 2022 0,19x
VE / CA 2023 0,17x
Nbr Employés 1 050
Flottant 44,1%
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CLASQUIN : Graphique analyse technique CLASQUIN | Zone bourse
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TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Objectif de cours Moyen 79,60 €
Ecart / Objectif Moyen 42,7%
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Dirigeants et Administrateurs
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Philippe Lons COO, Chief Financial Officer, Director & Deputy MD
Yves Revol Executive Chairman
Frederic Serra Group Chief Information Officer
Fan Ma Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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AP MOLLER MAERSK-34.22%37 611
HAPAG-LLOYD AG-30.29%35 079
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.-35.12%25 943
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED-29.17%11 419
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA-6.92%9 838