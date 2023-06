CLASQUIN est spécialisé dans les prestations d'ingénierie en transport aérien et maritime, et en logistique overseas. Le groupe se positionne en architecte et maître d'oeuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et plus particulièrement de et vers l'Asie-Pacifique et les Etats-Unis. La Marge Commerciale Brute par activité se répartit comme suit : - fret maritime (56,8%) ; - fret aérien (28,1%) ; - autres (15,1%). A fin 2022, le groupe dispose de 66 bureaux implantés en Europe (30), en Asie-Pacifique (22), en Amérique (9) et en Afrique (5). La répartition géographique de la Marge Commerciale Brute est la suivante : France (48%), Europe- Moyen Orient-Afrique (15,3%), Asie-Pacifique (18,8%) et Amérique (17,9%).

Secteur Frêt maritime et logistique