CLASQUIN : T2 2020

S1 T2 T1 S1 2020 S1 2019 Variation à

périmètre et

changes

courants Variation à

périmètre et

changes

constants** T2 2020 /

T2 2019 à

périmètre et

changes

courants T1 2020 /

T1 2019 à

périmètre et

changes

courants CONSOLIDE (non audité) Nombre d’opérations 115 272 132 090 -12,7% -18,3% -22,0% -2,9% Chiffre d'affaires (M€)* 181,4 154,0 +17,8% +8,7% +22,4% +13,2% Marge commerciale brute (M€) 36,1 36,1 -0,1% -7,4% -1,9% +1,9%

*Rappel : le chiffre d'affaires n'est pas l'indicateur pertinent de l'évolution de l'activité dans notre secteur car il est impacté de manière très significative par l'évolution des taux de fret maritime, aérien, des surcharges fuel et des taux de change (en particulier versus $)… Les indicateurs pertinents sont l'évolution du nombre d'opérations, l'évolution des volumes transportés et, sur le plan financier, l'évolution de la marge commerciale brute.

** : Périmètre constant : hors impact acquisition Cargolution le 1er octobre 2019.

COMMENTAIRES SUR LE MARCHE La contraction des échanges mondiaux au T2 est estimée par l’OMC à -18/-19%, faisant suite à une baisse de -3% au T1. Les mesures liées à la crise sanitaire ont entrainé une baisse sans précédent de la production et de la consommation ainsi qu’une désorganisation des chaines logistiques mondiales. Le marché mondial du fret maritime en volume a baissé de l’ordre de -15/-20% au T2 et celui du fret aérien de -25/-30%. Le point bas a été atteint en avril. À la suite du déconfinement dans la plupart des pays, les échanges ont progressivement repris en mai et en juin sans avoir toutefois retrouvé les niveaux de 2019. L’offre de services maritimes revient progressivement à la normale en fin de T2. L’offre de fret aérien demeure très perturbée, la majorité des vols passagers long-courriers qui transportent environ 75% du fret aérien en temps normal n’ayant pas repris.

Dans cet environnement, les volumes maritimes transportés par le Groupe, ont particulièrement bien résisté au T2 : +4,2% en nombre de TEU’s & -7,2% en nombre d’opérations (Respectivement -0,6% et -11,5% hors acquisition de la société Cargolution en octobre 2019).

L’activité aérienne au T2 a été, comme attendu, plus fortement impactée : -21,0% en tonnage et -40,4% en nombre d’opérations (respectivement -23,6% et -45,1% hors acquisition Cargolution).

L’activité Roll on / Roll off*, portée par la filiale LCI Clasquin a également connu une forte baisse de ses flux (-35,2% en nombre d’opérations) avec le Maghreb.

* Roll on/Roll off : transport de camions & remorques sur navires

La forte résistance de la marge brute du groupe au T2 provient à la fois de l’acquisition de la société Cargolution (Canada) au 01/10/19 mais également de la très belle performance réalisée par l’activité aérienne (+10,3% à périmètre constant).

Dans un environnement chaotique où l’offre traditionnelle n’existait plus, le savoir-faire, la créativité et la mobilisation des équipes ont permis de proposer des solutions sur mesure et innovantes aux clients du Groupe et ainsi de gérer des envois de nature exceptionnelle en transport aérien (affrêtements d’avions…), notamment en provenance d’Asie ; cela inclut les matériels de protection et médicaux nécessaires à la lutte contre la pandémie du Covid.

Grâce à un Système d’Information de dernière génération, connectant 24/24 la totalité de notre réseau, ayant permis la continuité des opérations, les équipes se sont adaptées à des conditions de marché inédites et ont bâti des solutions en relation avec les clients et fournisseurs afin de répondre aux perturbations majeures des chaines logistiques internationales.

Par ailleurs, la diversité des activités du Groupe (Air, Mer, Ro-Ro, Douane, Logistique …), la grande variété sectorielle de ses clients (luxe, électronique, industrie, distribution, …) et sa présence géographique mondiale ont permis au Groupe de mieux résister à la crise que le marché.

Ces résultats viennent une fois de plus valider la solidité des fondamentaux du Groupe :

Stabilité du Management

Expertise et engagement des équipes

Système d’Information « best in class”

REPARTITION DE L’ACTIVITE PAR METIERS

NOMBRES D’OPERATIONS à périmètre et changes courants MARGE BRUTE (en M€) à périmètre et changes courants S1 2020 S1 2019 S1 2020/

S1 2019 T2 2020/

T2 2019 S1 2020 S1 2019 S1 2020/

S1 2019 T2 2020/

T2 2019 Fret maritime 53 692 55 806 -3,8% -7,2% 16,1 15,9 +0,7% -5,3% Fret aérien 30 588 41 155 -25,7% -40,4% 12,8 11,5 +10,5% +19,6% RO/RO* 18 072 23 354 -22,6% -35,2% 3,3 4,4 -24,1% -37,9% Autres 12 920 11 775 +9,7% -4,8%% 2,9 3,2 -10,3% -14,0% TOTAL FORWARDING & LOGISTICS 115 272 132 090 -12,7% -22,0% 35,0 35,1 -0,2% -1,3% Log System 1,5 1,5 -1,8% -20,6% Ecritures de consolidation -0,4 -0,5 NS NS TOTAL CONSOLIDE 36,1 36,1 -0,1% -1,9%

*: Roll On / Roll Off

EVOLUTION DES VOLUMES S1 2020 S1 2019 S1 2020/ S1 2019 T2 2020/ T2 2019 T1 2020/ T1 2019 Fret maritime 103 087 EVP* 100 098 EVP* +3,0% +4,2% +1,7% Fret aérien 25 503 T** 29 165 T** -12,6% -21,0% -2,8%

* : Equivalent vingt pieds

** : Tonnes

FAIT MARQUANT T2 2020

Le grand fait marquant du 2ème trimestre est la poursuite de la conduite des mesures prises en fin de T1 pour faire face à la crise sanitaire et à ses conséquences.

Pour rappel et comme indiqué par le Groupe dans ses communiqués du 21 & 30 avril 2020, le plan mis en œuvre s’est articulé autour de 4 axes :

Assurer la sécurité et la santé de ses salariés

Garantir la continuité de ses opérations

Abaisser le point mort tout en préservant les emplois grâce à l’engagement et la mobilisation des collaborateurs

Sécuriser les ressources en cash

L’ensemble de ces mesures a permis au Groupe de conserver intact son capital humain, son savoir-faire et sa capacité à se redévelopper le moment venu.

PERSPECTIVES 2020

Marché

A date, en raison des incertitudes sanitaires, il reste difficile d’évaluer précisément la profondeur et la durée de la crise.

A titre informatif, l’OMC qui prévoyait en avril une baisse de -13 à -32% des échanges internationaux de biens pour l’année 2020, a précisé en juin que la baisse serait plutôt comprise entre -10 et -15%.

CLASQUIN

Le Groupe anticipe un niveau d’activité pour l’ensemble de l’année 2020 en cohérence avec les prévisions de marché évoquées ci-dessus.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture) Mercredi 23 septembre 2020 : Résultats semestriels 2020

Jeudi 29 octobre 2020 : Activité T3 2020

CLASQUIN est un spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se positionne en architecte et maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique, l’Amérique du Nord, le Maghreb et l'Afrique Sub-saharienne.

Le titre est coté sur EURONEXT GROWTH, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP. Pour plus d’information, merci de consulter notre site www.clasquin.com.

CLASQUIN est éligible au PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283 du 4 mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier fixant les conditions d'éligibilité (moins de 5 000 salariés et chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d'euros)."

CLASQUIN fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

LEI : 9695004FF6FA43KC4764

