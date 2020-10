CLASQUIN : T3 2020

BEAU REDRESSEMENT DE L’ACTIVITÉ

MARGE BRUTE SOLIDE

CLASQUIN (Paris:ALCLA):

9 mois T3 T2 T1 Sept 2020

9 mois Sept 2019

9 mois Variation à

périmètre et

changes courants Variation à

périmètre et

changes

constants** T3 2020 /

T3 2019 T2 2020 /

T2 2019 T1 2020 /

T1 2019 CONSOLIDE (non audité) Nombre d’opérations 182 448 202 249 -9,8% -15,1% -4,3% -22,0% -2,9% Chiffre d'affaires (M€) * 279,2 240,4 +16,1% +8,6% +13,2% +22,4% +13,2% Marge commerciale brute (M€) 55,6 55,6 -0,1% -6,4% -0,1% -1,9% +1,9%

* Rappel : le chiffre d'affaires n'est pas l'indicateur pertinent de l'évolution de l'activité dans notre secteur car il est impacté de manière très significative par l'évolution des taux de fret maritime, aérien, des surcharges fuel et des taux de change (en particulier versus $ …etc Les indicateurs pertinents sont l'évolution du nombre d'opérations, l'évolution des volumes transportés et, sur le plan financier, l'évolution de la marge commerciale brute.

** : Périmètre constant : hors impact acquisition Cargolution le 1er octobre 2019.

A l’exception de l’activité « Foires et expositions » (CLASQUIN Fairs & Events), tous nos métiers (Air, mer, RO/RO,…) sont en croissance au T3 (versus T2) et nous retrouvons en fin de période un niveau global d’activité en nombre d’opérations proche de celui de 2019.

En maritime, nous prenons des parts de marché dans un contexte tarifaire élevé (nbre de dossiers +6,4% et marge brute +9,3%).

En aérien, après une baisse de -40,4% au T2, L’activité s’est redressée au T3 sans atteindre toutefois les niveaux de 2019 (-18,0%) en raison à la fois de la baisse de l’offre (vols passagers long-courriers toujours très limités) et d’une réorientation des flux vers le maritime.

Bien qu’en recul par rapport au T2, les taux de fret sont restés élevés tout au long du T3 permettant ainsi à la marge brute aérienne d’atteindre un niveau équivalent à celui de 2019.

*RO/RO (Roll on / Roll off : Transport par route + bateau (remorques ou camions charges sur bateaux)

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ PAR MÉTIERS

NOMBRES D’OPERATIONS à périmètre et changes courants MARGE BRUTE (en M€) à périmètre et changes courants 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020/

30.09.2019 T3 2020/

T3 2019 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020/

30.09.2019 T3 2020/

T3 2019 Fret maritime 86 810 86 936 -0,1% +6,4% 25,7 24,7 +3,8% +9,3% Fret aérien 47 879 62 254 -23,1% -18,0% 19,4 18,2 +6,7% +0,1% RO/RO* 27 434 34 656 -20,8% -17,2% 4,9 6,3 -21,6% -15,8% Autres 20 325 18 403 +10,4% +11,7% 3,9 4,7 -18,0% -34,5% TOTAL FORWARDING & LOGISTICS 182 448 202 249 -9,8% -4,3% 53,9 54,0 -0,1% 0,0% LOG System 2,2 2,3 -6,0% -14,1% Ecritures de consolidation -0,5 -0,7 NA NA TOTAL CONSOLIDE 55,6 55,6 -0,1% -0,1%

*: Roll On / Roll Off

EVOLUTION DES VOLUMES 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020/

30.09.2019 T3 2020/

T3 2019 Fret maritime 167 469 EVP* 161 897 EVP* +3,4% +4,2% Fret aérien 40 948 T** 45 921 T** -10,8% -7,8%

* : Equivalent vingt pieds

** : Tonnes

FAIT MARQUANT T3 2020

Lancement de « Live by CLASQUIN », plateforme digitale du groupe qui s’appuie sur un hub de données fiables et prédictives accessibles en temps réel.

Cette plateforme donne un accès unique et sécurisé à nos clients leur permettant : De dialoguer en mode collaboratif avec les équipes CLASQUIN, De suivre leurs opérations en temps réel, De disposer d’un espace interactif dédié au reporting décisionnel (financier, analyse des flux, gestion par exception, rapports personnalisés…).

Nous avons développé cette plateforme en agrégeant les technologies les plus avancées et en nous appuyant entre autres, sur un partenariat stratégique avec Wakeo, start-up de la Tech et leader de la visibilité en temps réel des flux de transports internationaux.

PERSPECTIVES 2020

Marché

Echanges internationaux (en volume) : -9,2%

(Source : OMC-Octobre 2020)

Marché du fret maritime (en volume) : -5/-6%

Marché du fret aérien (en volume) : -13/-14%

(Source : cabinet de recherche Transport Intelligence)

CLASQUIN

Activité : supérieure au marché

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture)

Mercredi 24 février 2021 : Activité T4 2020

Mercredi 24 mars 2021 : Résultats annuels 2020

Jeudi 29 avril 2021 : Activité T1 2021

Mercredi 01 septembre 2021 : Activité T2 2021

Mercredi 22 septembre 2021 : Résultats semestriels 2021

Jeudi 28 octobre 2021 : Activité T3 2021

CLASQUIN est un spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se positionne en architecte et maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique, l’Amérique du Nord, le Maghreb et l'Afrique Sub-saharienne.

Le titre est coté sur EURONEXT GROWTH, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP. Pour plus d’information, merci de consulter notre site www.clasquin.com.

CLASQUIN est éligible au PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283 du 4 mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier fixant les conditions d'éligibilité (moins de 5 000 salariés et chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d'euros)."

CLASQUIN fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

LEI : 9695004FF6FA43KC4764

