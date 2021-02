CLASQUIN : T4 2020 : Forte reprise de l'activité et de la marge commerciale brute

Regulatory News:

CLASQUIN (Paris:ALCLA) :

CONSOLIDE (non audité) 2020 2019 Variation

à

périmètre

et changes

courants Variation

à

périmètre

et changes

constants** T4 2020/ T4 2019

(à périmètre

et changes

constants) T3 2020/ T3 2019

(à périmètre

et changes

constants) T2 2020/ T2 2019

(à périmètre

et changes

constants) T1 2020/ T1 2019

(à périmètre

et changes

constants) Nombre d’opérations 251 561 273 875 -8,1% -12,1% -3,5% -9,2% -26,4% -9,7% Chiffre d'affaires (M€) * 392,0 331,3 +18,3% +13,4% +26,3% +8,4% +13,7% +3,7% Marge commerciale brute (M€) 76,2 76,7 -0,7% -4,8% -0,5% -4,6% -8,7% -6,0%

* Rappel : le chiffre d'affaires n'est pas l'indicateur pertinent de l'évolution de l'activité dans notre secteur car il est impacté de manière très significative par l'évolution des taux de fret maritime, aérien, des surcharges fuel et des taux de change (en particulier versus $ …etc )

Les indicateurs pertinents sont l'évolution du nombre d'opérations, l'évolution des volumes transportés et, sur le plan financier, l'évolution de la marge commerciale brute.

** : Périmètre constant : hors impact acquisition Cargolution le 1er octobre 2019.

Le marché du fret maritime s’est redressé au T4 (+3%/+5%) dans un contexte de très forte hausse tarifaire due à un profond déséquilibre entre une offre totalement perturbée et une forte reprise de la demande.

Le marché du fret aérien, sans avoir retrouvé ses niveaux pré-COVID (-8%/-10% au T4), s’est redressé après avoir touché un point bas au T2 (-25%/-30%). Les taux de fret aériens restent élevés.

Sur l’année 2020, les échanges mondiaux en volume sont attendus en baisse de -9 à -10%, le fret maritime en repli de -4% à -5% et le fret aérien en contraction de -14%

Dans cet environnement, l’activité maritime du Groupe a connu un fort rebond au T4 (EVP +22,4% ; nombre d’opérations +12,7%) portée notamment par la reprise générale des volumes sur l’axe Asie/Europe.

Les fortes hausses des tarifs de fret maritime en fin d’année (x3 à x4) ont cependant momentanément pesé sur les marges unitaires (MCB au T4 : +2,6%).

L’activité aérienne du groupe a continué à se redresser au T4 (Tonnage +1,3% ; nombre d’opérations -16,5% versus -24,8% au T3 et -45,1% au T2 à périmètre comparable) dynamisée par les offres de charters multi-clients mises en place par le groupe afin de palier à la pénurie de l’offre des compagnies aériennes traditionnelles. Les marges unitaires solides ont permis à la marge commerciale brute de progresser de 4,9%.

L’activité Roll on / Roll off (RoRo) spécialisée sur les flux avec le Maghreb et la Turquie a continué son redressement tout au long du T4 (-5,7% versus -17,2% au T3 et -35,2% au T2).

Sur l’ensemble de l’année, dans un contexte fortement récessif, le Groupe a réussi à maintenir sa marge commerciale brute à un niveau équivalent à celui de 2019 grâce :

A l’élargissement de son offre (charters multi-clients réguliers)

(charters multi-clients réguliers) A des gains de parts de marché liés au dynamisme de ses équipes commerciales et métiers

liés au dynamisme de ses équipes commerciales et métiers Au très fort développement de certaines zones géographiques (Allemagne +62%*, Corée +59%* et Chine +11%*)

(Allemagne +62%*, Corée +59%* et Chine +11%*) A l’intégration réussie de la société Cargolution (contribution de 6% à la marge commerciale brute du Groupe)

*à changes constants

Par ailleurs, le Groupe continue à travailler sur des projets de développement et d’acquisition.

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ PAR MÉTIERS

NOMBRES D’OPERATIONS

à périmètre et changes courants MARGE BRUTE (en M€)

à périmètre et changes courants 2020 2019 2020/2019 T4 2020/

T4 2019 2020 2019 2020/2019 T4 2020/

T4 2019 Fret maritime 119 392 115 858 +3,1% +12,7% 34,7 33,5 +3,5% +2,6% Fret aérien 67 376 85 607 -21,3% -16,5% 27,0 25,4 +6,2% +4,9% RO/RO* 38 483 46 374 -17,0% -5,7% 6,9 8,5 -19,4% -13,2% Autres 26 310 26 036 +1,1% -21,6% 5,4 7,1 -22,8% -32,7% TOTAL FORWARDING &

LOGISTICS 251 561 273 875 -8,1% -3,5% 74,0 74.5 -0,7% -2,3% LOG System 2,9 3,2 -10,1% -20,7% Ecritures de consolidation -0,7 -1,0 NA NA TOTAL CONSOLIDE 76,2 76,7 -0,7% -2,4%

*: Roll On / Roll Off

EVOLUTION DES VOLUMES 2020 2019 2020/2019 T4 2020/

T4 2019 Fret maritime 233 554 EVP* 217 530 EVP* +8,3% +22,4% Fret aérien 58 113 T** 62 865 T** -7,6% +1,3%

* : Equivalent vingt pieds

** : Tonnes

PERSPECTIVES 2021

Marché

Estimations échanges internationaux (en volume) : +8%

Estimations marché du fret maritime (en volume) : +5%

Estimations marché du fret aérien (en volume) : +7%

CLASQUIN

Activité : supérieure au marché

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture) ■ Mercredi 24 mars 2021 ■ Jeudi 29 avril 2021 ■ Mercredi 01 septembre 2021 ■ Mercredi 22 septembre 2021 ■ Jeudi 28 octobre 2021 Résultats annuels 2020 Activité T1 2021 Activité T2 2021 Résultats semestriels 2021 Activité T3 2021

CLASQUIN est un spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se positionne en architecte et maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique, l’Amérique du Nord, le Maghreb et l'Afrique Sub-saharienne.

Le titre est coté sur EURONEXT GROWTH, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP. Pour plus d’information, merci de consulter notre site www.clasquin.com.

CLASQUIN est éligible au PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283 du 4 mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier fixant les conditions d'éligibilité (moins de 5 000 salariés et chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d'euros)."

CLASQUIN fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

LEI : 9695004FF6FA43KC4764

