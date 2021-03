CLASQUIN : 2020

Excellentes performances

dans un environnement chaotique

Regulatory News:

CLASQUIN (Paris:ALCLA) :

COMPTES ARRÊTÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 MARS 2021

Les Commissaires aux Comptes ont effectué leurs procédures d’audit sur ces comptes et le rapport relatif à la certification des comptes consolidés sera émis lors de la publication du rapport annuel.

2020 2019 2020/

2019 2020

(Hors IFRS 16) 2019

(Hors IFRS 16) 2020

/2019

(Hors IFRS 16) Nombre d’opérations 251 561 273 875 -8,1% 251 561 273 875 -8,1% Chiffre d'affaires (M€) * 392,0 331,3 +18,3% 392,0 331,3 +18,3% Marge commerciale brute (M€) 76,2 76,7 -0,7% 76,2 76,7 -0,7% Excédent brut d’exploitation (M€) 16,7 13,9 +20,3% 13,8 11,0 +24,8% %MCB 21,9% 18,1% 18,1% 14,4% Résultat opérationnel courant (M€) 9,5 8,6 +10,4% 9,5 8,5 +11,8% %MCB 12,5% 11,2% 12,5% 11,1% Résultat net consolidé (M€) 5,4 4,5 +21,7% 5,4 4,5 +20,8% Résultat net part du Groupe (M€) 5,1 3,9 +32,3% 5,1 3,9 +31,2%

*Rappel : le chiffre d'affaires n'est pas l'indicateur pertinent de l'évolution de l'activité dans notre secteur car il est impacté de manière très significative par l'évolution des taux de fret maritime, aérien, des surcharges fuel et des taux de change (en particulier versus $) ...etc.

Les indicateurs pertinents sont l'évolution du nombre d'opérations, l'évolution des volumes transportés et, sur le plan financier, l'évolution de la marge commerciale brute.

FAITS MARQUANTS 2020

Gestion des effets de la crise sanitaire :

Un marché fortement perturbé :

Evolution erratique des volumes : Très forte chute des volumes au T2 et reprise progressive à partir du T3

Désorganisation des chaînes logistiques mondiales

Maritime : Pénurie d’équipements et envolée des tarifs au T4

Aérien : Réduction drastique des capacités d’emport et envolée des tarifs

Les mesures mises en place par le Groupe se sont articulées autour de 4 axes :

Assurer la sécurité et la santé de ses salariés

Garantir la continuité des opérations par l’adaptation des solutions métiers

Mettre en œuvre un plan d’abaissement des charges

Sécuriser le cash

Mobilisation exceptionnelle des équipes au service des clients :

Adaptation immédiate à un nouvel environnement (télétravail…)

Design de nouvelles solutions opérationnelles (solution charters multi-clients, renforcement de l’offre rail, solution de transport routier de substitution Chine / Europe…)

Mise en place d’un dispositif d’écoute clients adapté (Webinars, meeting expert, ...)

Lancement de « Live by CLASQUIN », plateforme digitale du groupe qui s’appuie sur un hub de données fiables et prédictives accessibles en temps réel.

Cette plateforme donne un accès unique et sécurisé à nos clients leur permettant : De dialoguer en mode collaboratif avec les équipes CLASQUIN, De suivre leurs opérations en temps réel, De disposer d’un espace interactif dédié au reporting décisionnel (financier, analyse des flux, gestion par exception, rapports personnalisés…).

Plateforme développée en agrégeant les technologies les plus avancées et s’appuyant entre autres, sur un partenariat stratégique avec Wakeo, start-up de la Tech et leader de la visibilité en temps réel des flux de transports internationaux.

Plus de soixante-dix clients sont actuellement connectés représentant 16% de la marge commerciale brute du groupe.

Intégration réussie de Cargolution (société canadienne acquise le 01/10/19) :

Proximité culturelle entre les 2 entreprises

Ouverture de nouveaux marchés pour le groupe CLASQUIN

Intégration des systèmes opérationnels et financiers dans l’architecture du Groupe (Cargowise, Workday, Kyriba)

Renforcement de l’actionnariat de nos managers :

Matt Ingram, « Managing Director » de Clasquin USA devient actionnaire à hauteur de 20% de la filiale américaine

COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITÉ ET LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE

Sur l’année 2020, les échanges mondiaux en volume sont en baisse de -9% à -10%, le fret maritime en repli de -4% à -5% et le fret aérien en contraction de -14%.

Dans un contexte fortement récessif, le Groupe a réussi à maintenir sa marge commerciale brute à un niveau équivalent à celui de 2019 grâce :

À sa capacité à adapter son offre aux conditions de marché et à l’élargir (charters multi clients réguliers, rail…)

À des gains de parts de marché liés au dynamisme de ses équipes commerciales et métiers

Au très fort développement de certaines zones géographiques (Allemagne +62%*, Corée +59%*, Chine +11%*…)

À l’intégration réussie de la société Cargolution (contribution de 6% à la marge commerciale brute du Groupe)

*à changes constants

L’excédent brut d’exploitation (hors impact IFRS16) a progressé de 24,8% à 13,8 M€ grâce à l’abaissement des charges opérationnelles de 3,3 M€ à périmètre courant et de 6,0 M€ à périmètre constant (hors Cargolution 9 mois).

Ces baisses de charges ont été obtenues par la mise en œuvre de :

Mesures de réduction du temps de travail

Baisse de salaires des dirigeants et des managers

Report de toutes les charges non essentielles (voyages…)

L’obtention de subventions pour le maintien de l’exploitation en France et à étranger

Le résultat opérationnel courant (hors impact IFRS16) a progressé de 11,8% à 9,5 M€ et le taux de conversion (ROC/MCB) a atteint 12,5%.

Le résultat net part du Groupe (hors impact IFRS16) a bondi de 31,2% à 5,1 M€ grâce :

À une diminution du taux facial d’imposition : celui-ci est désormais proche du taux objectif. En comparaison, le taux 2019 était élevé en raison de positions prudentes de non-activation de certains déficits.

Au rachat par le Groupe de 15% des actions de la Financière LCI portant ainsi sa participation de 80 à 95%

SITUATION FINANCIÈRE

La situation financière est saine et en constante amélioration :

2020 2019 Capacité d’Autofinancement (en M€) 15,1 13,3 % Marge commerciale brute 19,8% 17,3% Fonds propres (en M€) 30,9 26,8 Endettement net (en M€) 31,6 28,2 Ratio de levier (Endettement net/EBE) 1,9 2,0 Fonds propres (hors IFRS 16) (en M€) 31,1 27,0 Endettement net (hors IFRS 16) (en M€) 22,6 18,6 Ratio de levier (hors IFRS 16) 1,6 1,7

VERSEMENT DU DIVIDENDE

Le Conseil d’Administration du 23 mars 2021 a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2021 un dividende de 1,30 € par action.

PERSPECTIVES 2021

Marché

Estimations échanges internationaux (en volume) : +8%

Estimations marché du fret maritime (en volume) : +5%

Estimations marché du fret aérien (en volume) : +7%

CLASQUIN

Activité : supérieure au marché

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture) • Jeudi 29 avril 2021 Activité T1 2021 • Mercredi 1er septembre 2021 Activité T2 2021 • Mercredi 22 septembre 2021 Résultats semestriels 2021 • Jeudi 28 octobre 2021 Activité T3 2021

CLASQUIN est un spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se positionne en architecte et maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique, l’Amérique du Nord, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne.

Le titre est coté sur EURONEXT GROWTH, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP. Pour plus d’information, merci de consulter notre site www.clasquin.com.

CLASQUIN est éligible au PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283 du 4 mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier fixant les conditions d'éligibilité (moins de 5 000 salariés et chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d'euros)."

CLASQUIN fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

LEI : 9695004FF6FA43KC4764

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210324005782/fr/