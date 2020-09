CORRIGE ET REMPLACE : CLASQUIN : S1 2020 : RESULTATS SOLIDES DANS UN ENVIRONNEMENT CHAOTIQUE

Regulatory News:

S1 2020 : RESULTATS SOLIDES DANS UN ENVIRONNEMENT CHAOTIQUE

CLASQUIN (Paris:ALCLA):

S1 2020 (Publié) S1 2020 (Hors IFRS 16) %MCB S1 2019 (Hors IFRS 16) %MCB 2020 / 2019 (à périmètre et changes courants et hors IFRS 16) COMPTES CONSOLIDÉS* Nombre d’opérations 115 272 115 272 132 090 -12,7% Chiffre d'affaires (M€) ** 181,4 181,4 154,0 +17,8% Marge commerciale brute (M€) 36,1 36,1 100% 36,1 100% -0,1% Excédent brut d’exploitation (M€) 7,0 5,3 14,7% 5,2 14,3% +3,0% Résultat opérationnel courant (M€) 2,8 2,8 7,7% 3,8 10,5% -27,2% Résultat net consolidé (M€) 0,9 1,0 2,9% 2,3 6,3% -54,2% Résultat net part du Groupe (M€) 0,7 0,8 2,2% 1,9 5,3% -57,7%

*Comptes non audités et arrêtés par le Conseil d’Administration du 22 septembre 2020

**Rappel : le chiffre d'affaires n'est pas l'indicateur pertinent de l'évolution de l'activité dans notre secteur car il est impacté de manière très significative par l'évolution des taux de fret maritime, aérien, des surcharges fuel et des taux de change (en particulier versus $ …etc). Les indicateurs pertinents sont l'évolution du nombre d'opérations, l'évolution des volumes transportés et, sur le plan financier, l'évolution de la marge commerciale brute.

FAITS MARQUANTS DU S1 2020

La crise sanitaire liée au COVID-19 et ses conséquences :

Les conséquences immédiates :

Chute des volumes de + de 34% en avril suivie d’une remontée progressive à compter de mai.

Désorganisation complète des chaines logistiques En maritime : Réduction drastique des fréquences En aérien : Suppression de la quasi-totalité des vols passagers (qui transportent 75% du fret aérien) entrainant une chute des capacités de fret et une envolée des tarifs.



Les mesures mises en place par le Groupe se sont articulées autour de 4 axes :

Assurer la sécurité et la santé de ses salariés

Garantir la continuité des opérations : mobilisation des équipes, télétravail, solutions sur-mesure à destination de nos clients (cf ci-dessous paragraphe « commentaires sur l’activité et les résultats »)

Mise en œuvre d’un plan d’abaissement du point mort dès le mois de mars : Réduction du temps de travail Baisse de salaires des dirigeants et des managers Report de toutes les charges non essentielles Obtention de subventions pour le maintien de l’exploitation



Sécurisation cash : Renforcement du suivi clients Report d’échéances bancaires et d’échéances auprès d’administrations Non-distribution de dividendes sur l’exercice 2019



Intégration réussie de Cargolution (société canadienne acquise le 01/10/19) :

Proximité culturelle entre les 2 entreprises

Ouverture de nouveaux marchés pour le groupe Clasquin

Achèvement de la phase de préparation de l’intégration des systèmes opérationnels dans l’architecture du Groupe (Cargowise, Workday, Kyriba) Go-live : 01/10/20



Finalisation de l’offre digitale :

Signature d’un partenariat stratégique long terme avec une start-up de la « Supply Chain »

Conception et développement durant le S1 et lancement prévu au Q4 2020

Renforcement de l’actionnariat de nos managers :

Le « Managing Director » de Clasquin USA devient actionnaire à hauteur de 20% de la filiale américaine

COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITÉ ET LES RÉSULTATS DU S1 2020

Dans un environnement marqué par une récession sans précédent, le Groupe a réussi à maintenir un niveau de marge brute identique à celui du S1 2019.

Cette excellente performance est liée :

A l’acquisition de la société Cargolution au T4 2019

A l’engagement et à l’agilité des équipes commerciales et opérationnelles qui ont su assurer la continuité des opérations dans un environnement chaotique

A la mise en œuvre dans l’aérien de solutions sur mesure (affrêtement de charters, part-charters…), génératrices de valeur

Certaines zones géographiques ont montré une forte résilience :

La zone Grande Chine qui est entrée plus tôt dans la crise mais en est sortie également plus rapidement (Marge Brute +7%)

L’Allemagne grâce notamment à l’ouverture d’un bureau à Hambourg (Marge Brute + 50%)

La Corée en raison d’un très fort développement commercial (Marge Brute +32%)

Les Etats-Unis à la faveur d’une forte reprise des échanges transpacifiques en fin de S1 (Marge Brute +9%)

Alors que certaines activités demeurent fortement impactées :

L’activité « Foires et expositions »

L’activité « Transports d’œuvres d’arts »

Clasquin France (35% de la marge brute du groupe) a vu sa marge brute baisser de -8,4%.

Grâce au plan d’ajustement du point mort mis en œuvre à compter de mars, le Groupe a réussi à baisser significativement ses charges opérationnelles permettant ainsi une légère croissance de l’Excédent Brut d’Exploitation (+3,0%).

Les incertitudes de l’environnement et la montée des risques ont donné lieu à des provisions pour risques clients d’un montant d’1,0 M€, d’où un Résultat Opérationnel Courant en baisse de -27,2% (hors impact IFRS16).

La charge d’impôt a été grevée par des déficits fiscaux non activés (0,5 M€) en raison de l’incertitude du contexte économique dans les mois à venir, impactant de ce fait le Résultat net part du Groupe en recul de -57,7%.

SITUATION FINANCIERE

S1 2020 (Publié) S1 2020 (hors IFRS16) S1 2019 (hors IFRS16) Capacité d’Autofinancement (en M€) 6,0 4,3 5,0 % Marge commerciale brute 16,5% 11,9% 13,8% Fonds propres (en M€) 27,1 27,4 25,3 Endettement net (en M€) 24,3* 15,9 27,3 Ratio de levier (EBE x2) 1,7 1,5 2,7

* Dettes locatives : 8,4 M€

PERSPECTIVES 2020

Marché

Echanges internationaux (en volume) : -10% / -15%

(Source : OMC)

CLASQUIN

Activité : supérieure au marché

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture) ■ Jeudi 29 octobre 2020 : Activité T3 2020 ■ Mercredi 24 février 2021 : Activité T4 2020 ■ Mercredi 24 mars 2021 : Résultats annuels 2020 ■ Jeudi 29 avril 2021 : Activité T1 2021 ■ Mercredi 01 septembre 2021 : Activité T2 2021 ■ Mercredi 22 septembre 2021 : Résultats semestriels 2021 ■ Jeudi 28 octobre 2021 : Activité T3 2021

CLASQUIN est un spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se positionne en architecte et maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique, l’Amérique du Nord, le Maghreb et l'Afrique Sub-saharienne.

Le titre est coté sur EURONEXT GROWTH, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP. Pour plus d’information, merci de consulter notre site www.clasquin.com.

CLASQUIN est éligible au PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283 du 4 mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier fixant les conditions d'éligibilité (moins de 5 000 salariés et chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d'euros)."

CLASQUIN fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

LEI : 9695004FF6FA43KC4764

