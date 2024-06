Regulatory News:

Clasquin (Paris:ALCLA), spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique Overseas, annonce la désignation du cabinet Accuracy, représenté par Monsieur Henri Philippe (voir contact ci-dessous), en qualité d’expert indépendant afin d’établir un rapport sur les conditions financières du projet d’offre publique d’achat (l’ « Offre »), suivie d’un retrait obligatoire si les conditions sont remplies, devant être déposée par la société SAS Shipping Agencies Services Sàrl (« SAS »), filiale de MSC Mediterranean Shipping Company SA visant les actions de la Société qu'elle ne détient pas, au prix de 142,03 euros par action (l’ « Offre »), d’ici la fin de l’année 2024.

Cette communication fait suite à celle du 28 mars 20241 dans laquelle la Société annonçait notamment qu’elle désignerait un expert indépendant dans le cadre du projet d’Offre.

Il est rappelé que le Conseil d’administration de la Société en date du 15 mars 2024, a constitué un comité ad hoc, composé en majorité d’administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration de la Société en date du 5 juin 2024, sur recommandation de son comité ad hoc, a procédé à la désignation du cabinet Accuracy, conformément à l’article 261-1 I du règlement général de l’Autorité des marchés financiers («AMF »).

La désignation de l’expert indépendant a été requise en application de l’article 261-1, I, 1° et 2° et de l’article 261-1, II du Règlement général de l’AMF, afin qu’il établisse un rapport sur les conditions financières de l’Offre et du retrait obligatoire si ce dernier est mis en œuvre.

Après avoir pris connaissance de ce rapport, incluant notamment l’attestation d’équité de l’expert indépendant, le Conseil d’administration de la Société émettra un avis motivé sur l’Offre et ses conséquences pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. Cet avis motivé ainsi que le rapport de l'expert indépendant seront rendus publics dans le cadre du projet de note en réponse dont le dépôt auprès de l'AMF fera l'objet d'un communiqué de presse de la Société.

Contact de l’expert indépendant

Cabinet Accuracy

Monsieur Henri PHILIPPE

16 avenue Matignon

75008 Paris

Tél : +33 1 58 75 75 10

henri.philippe@accuracy.com

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture)

Jeudi 25 juillet 2024 : Activité du T2 2024

Mardi 17 septembre 2024 : Résultats semestriels 2024

Mardi 29 octobre 2024 : Activité du T3 2024

CLASQUIN est un spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique Overseas. Le Groupe se positionne en architecte et maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique Overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique, l’Amérique du Nord, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne.

Le titre est coté sur EURONEXT GROWTH, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP. Pour plus d’information, merci de consulter notre site www.clasquin.com.

CLASQUIN confirme pour l’année 2023, l’éligibilité de ses actions au dispositif PEA-PME (article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier).

LEI : 9695004FF6FA43KC4764

1 Voir le communiqué de presse de Clasquin du 28 mars 2024

