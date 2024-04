Class 1 Nickel and Technologies Limited est une société de ressources minérales basée au Canada. L'activité principale de la société est l'exploitation minière, l'exploration et le développement de minéraux et de métaux de base au Canada. Elle se concentre sur l'exploration et le développement de son projet de sulfure de nickel-cuivre à komatiite Somanike, qu'elle détient à 100 % au Québec, et qui comprend la mine historique de Marbridge. La propriété Somanike comprend environ 110 titres miniers couvrant plus de 5146,06 hectares situés dans la région de l'Abitibi, dans la province de Québec. La société possède également le projet Alexo-Dundonald, un portefeuille de gisements magmatiques de sulfures de nickel-cuivre-cobalt encaissés dans des komatiites, situé près de Timmins, en Ontario, qui couvre une superficie de plus de 1 895 hectares et comprend 95 titres miniers à cellules délimitées, des titres miniers à cellule unique, des titres miniers loués et des titres miniers brevetés. Son projet River Valley PGE est situé immédiatement au sud du projet River Valley Palladium de New Age Metals, à environ 65 km au nord-est de Sudbury, en Ontario.

Secteur Exploitations minières et métallurgie