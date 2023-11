Class Editori SpA est une société basée en Italie, principalement active dans le secteur de l'édition. La structure des activités de la société est divisée en cinq domaines : Journaux, Périodiques, Édition électronique, Services professionnels, Chaînes de télévision et de radio. Le secteur Journaux est principalement actif dans la publication de Milano Finanza, un journal financier national. Le secteur des périodiques comprend des magazines tels que Gentleman, Patrimoni, Magazine for Fashion, Capital et Assinews, entre autres. Le secteur de l'édition électronique s'occupe de la fourniture de données, d'informations et de nouvelles financières ; de la commercialisation de produits en ligne et de chaînes de télévision (TV) dédiées aux banques et aux entreprises. Par le biais du secteur des Services professionnels, la société s'occupe de l'organisation de conférences et de salons, de la vente d'espaces publicitaires, de la préparation d'analyses de bilans et de la gestion de bases de données financières. Le secteur des chaînes de télévision et de radio comprend des chaînes de télévision et de radio financières, musicales et de mode.

Secteur Edition