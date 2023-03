Class Editori renoue avec les bénéfices, mais les résultats ne sont pas à la hauteur des objectifs fixés

(Alliance News) - Class Editori Spa a annoncé qu'elle avait renoué avec les bénéfices en 2022 et que les revenus avaient augmenté malgré la baisse du marché publicitaire au second semestre.

Le bénéfice net est revenu à 17,3 millions d'euros, après une perte de 13,0 millions d'euros un an plus tôt, et le bénéfice avant impôts s'est élevé à 22,8 millions d'euros, contre une perte avant impôts de 13,3 millions d'euros un an plus tôt.

Les revenus ont augmenté de 13% en glissement annuel à 79,7 millions d'euros contre 70,4 millions d'euros en 2021, avec des coûts en hausse de 14% à 70,3 millions d'euros contre 61,6 millions d'euros.

L'Ebitda est passé de 8,8 millions d'EUR à 9,4 millions d'EUR, soit une augmentation de 6,4 % en glissement annuel en 2021, et le bénéfice d'exploitation s'est amélioré pour atteindre 26,4 millions d'EUR, contre un résultat négatif de 3,2 millions d'EUR un an plus tôt.

La situation financière nette de la maison d'édition présentée dans l'état de la situation financière montre une dette totale de 37,5 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre 98,5 millions d'euros au 31 décembre 2021. À cet égard, environ 13,5 millions d'euros sont liés à la comptabilisation des passifs financiers à la suite de l'introduction de la norme comptable internationale IFRS 16, en particulier en ce qui concerne la comptabilisation des paiements de location pour toute la durée des contrats. En tenant compte de cet effet comptable, la dette financière nette réelle s'élève à 24,0 millions d'euros, contre 83,1 millions d'euros au 31 décembre 2021. Les capitaux propres du groupe au 31 décembre 2022, nets des intérêts minoritaires, sont positifs à hauteur de 10,9 millions d'euros contre 23,4 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Les résultats du groupe Class Editori au 31 décembre 2022 n'atteignent pas pleinement ce qui était prévu dans le plan d'affaires 2022-2027, presque exclusivement en raison de la performance économique de la dernière partie de l'exercice.

"Les principales causes sont les conditions modifiées du scénario économique attribuables à la poursuite du conflit en Ukraine et aux sanctions économiques appliquées à la Russie, qui ont eu des impacts non prévisibles initialement sur l'économie et les échanges énergétiques, productifs et logistiques, conduisant à une situation d'incertitude générale importante qui a également eu un impact sur la propension aux investissements publicitaires des entreprises, bien que la croissance pour Class Editori ait été tout aussi significative", lit-on dans la note de l'entreprise.

Par ailleurs, l'accord de mise en œuvre du plan de redressement signé avec les banques en 2022 prévoit le respect de covenants relatifs à l'Ebitda et au NFP réalisés par les sociétés du groupe Class Editori, à l'exclusion de Gambero Rosso et Telesia, qui ne sont pas parties prenantes à cet accord. Ces engagements concernent les performances annuelles enregistrées à partir de l'exercice 2023 et seront contrôlés lors de l'approbation des états financiers de l'exercice suivant.

En ce qui concerne les autres engagements prévus par la convention à l'encontre de Class Editori ou du groupe, principalement de nature informative, il n'y a pas de violation à ce jour.

