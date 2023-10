CLC Industries Limited a annoncé que conformément aux dispositions du Plan (clause 3.12), à la date d'approbation de la NCLT, c'est-à-dire le 12 mai 2023, tous les administrateurs actuels de la Société seront réputés avoir démissionné du Conseil d'administration et de ses comités, sans qu'aucune autre action ne soit requise de la part de quiconque, et le Conseil d'administration ainsi que tous les comités de la Société seront reconstitués et composés de personnes nommées par le Comité de mise en œuvre et de suivi. En conséquence, le Comité de mise en œuvre et de suivi, lors de sa réunion du 31 août 2023, a approuvé la nomination des personnes suivantes en tant qu'administrateurs supplémentaires de la Société, pour un mandat allant du 31 août 2023 jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société : Noms : M. Sanchit Bhupendra Singh Rajpal, Mme Satinder Kaaur, M. Gautam Nandawat. Date de nomination : 31 août 2023.

Motif du changement : Nomination dans le cadre du plan. En outre, tous les administrateurs actuels de la société sont réputés avoir démissionné du conseil d'administration avec effet au 12 mai 2023, conformément au plan. Les détails concernant ces administrateurs sont fournis ci-dessous.

Noms : Mukund Choudhary. Kapil Choudhary. Mohd Asim.

Date de cessation des fonctions : 12 mai 2023. Motif du changement : Démission présumée en vertu du plan. M. Sanchit Bhupendra Singh Rajpal est le fils de M. Bhupendra Singh Rajpal, administrateur supplémentaire de la société.

Bhupendra Singh Rajpal, M. Sanchit Bhupendra Singh Rajpal et les anciens administrateurs de la société qui étaient associés à la société au 12 mai 2023. Les administrateurs nommés ci-dessus ne sont pas interdits d'exercer la fonction d'administrateur en vertu d'une ordonnance du Securities and Exchange Board of India (SEBI) ou de toute autre autorité compétente. M. Sanchit Bhupendra Singh Rajpal, 36 ans, a plus de 10 ans d'expérience dans le commerce du coton.

M. Sanchit a rejoint le monde des affaires après avoir obtenu un master en FMB (Family Managed Business) à l'Institut de gestion SP Jain en 2007. Il est responsable des ventes et du marketing du groupe et dirige la branche exportations du groupe qui détient désormais une part substantielle du commerce d'exportation du coton du pays. Il a récemment reçu le Young Achiever Award (Marathwada Region) décerné par le groupe Dainik Bhaskar (un grand quotidien national). Présent depuis plus de trente ans dans le secteur de la transformation et du commerce du coton, le "Manjeet Group" est le principal acteur du secteur privé dans le domaine du commerce du coton et détient une part dominante du marché intérieur et des exportations.

Le groupe appartient à la famille Rajpal, principalement engagée dans la fabrication et le commerce du coton. Mme Satinder Kaaur, âgée de 41 ans, est une conseillère financière et une formatrice très accomplie et chevronnée, qui compte 12 ans d'expérience dans le secteur financier. Mme Satinder Kaaur a obtenu une licence en commerce à l'université de Mumbai en 2002.

Elle est planificatrice financière agréée. Mme Satinder Kaaur a fourni des services complets de planification financière à des clients exigeants, en analysant méticuleusement leur situation financière et en élaborant des stratégies d'investissement sur mesure conformes à leurs objectifs financiers distincts. Elle a offert des conseils d'expert sur la planification de la retraite, la gestion des investissements, la planification fiscale, la planification successorale et la gestion des risques, mettant en œuvre une approche holistique pour préserver le bien-être financier des clients.

Elle a également exécuté des opérations d'investissement précises, suivi avec diligence les portefeuilles et fourni des rapports de performance réguliers aux clients, garantissant ainsi la transparence et l'alignement sur leurs aspirations financières. Elle a organisé toute une série de séminaires, d'ateliers et de séances de formation personnalisées à fort impact, qui ont permis d'améliorer les connaissances financières et de promouvoir les meilleures pratiques en matière de gestion financière. Elle a cultivé des relations durables avec ses clients, renforçant la confiance et la fidélité grâce à un service client irréprochable et à un soutien indéfectible.

Elle a nourri et encadré les membres de son équipe, favorisant un environnement de collaboration et d'apprentissage continu. M. Gautam Nandawat, âgé de 66 ans, a 18 ans d'expérience dans l'industrie, notamment en tant que directeur général et directeur commercial dans l'industrie de l'acier et du papier. M. Gautam Nandawat est expert-comptable et titulaire d'un certificat de pratique depuis 1980.

Il a également suivi le cours professionnel de secrétaire d'entreprise. Il a obtenu le diplôme d'audit des systèmes d'information (ISA) de l'ICAI et la certification Ind-AS de l'ICAI. M. Nandawat a été président de la Chambre des industries et de l'agriculture du Marathwada (CMIA) pendant la période 2004-2005.

Il a également été président de la section d'Aurangabad de l'Institut des comptables agréés de l'Inde pendant deux années consécutives. Il a été directeur de Black Box Networking Services Pvt Ltd. et de Bonatrans India Pvt Ltd.