CLC Industries Limited, anciennement Spentex Industries Limited, est une entreprise textile basée en Inde. Les produits de la société comprennent le fil pour bonneterie, le fil pour tissage, le fil pour tapis, le fil à coudre, le fil pour tricotage plat et le fil industriel. L'entreprise propose des fils synthétiques et de coton aux fabricants de bonneterie, de tissus et de tissus industriels. Elle propose des fils composés d'une combinaison de coton, de viscose et de polyester, entre autres. Elle propose des tissus gris, blanchis et teints pour des applications dans l'industrie du textile de maison et de l'habillement. Elle propose des fils de différents mélanges, tels que poly/coton peigné, viscose/lin, polyester/viscose, polyester/coton peigné et cardé (mélange en chambre de soufflage), acrylique/coton et acrylique/viscose. Les installations de production de la société en Inde sont réparties entre le Maharashtra et le Madhya Pradesh.

Secteur Textiles et Cuirs