Clean Air Metals Inc. est une société canadienne d'exploration de platine et de palladium. L'actif phare de la société est le projet Thunder Bay North Critical Minerals (TBNCM), un projet à haute teneur en platine, palladium, cuivre et nickel, détenu à 100 % et situé près de la ville de Thunder Bay, en Ontario, et de la mine Lac des Iles, propriété d'Impala Platinum. Le projet TBNCM abrite les gisements Current et Escape. Le projet TBNCM comprend trois projets : La propriété Thunder Bay North, la propriété Escape Lake et la propriété Escape North. La propriété Thunder Bay North consiste en 300 claims non brevetés (1456 unités cellulaires) couvrant une superficie totale de plus de 29 725 hectares (ha). La propriété Escape Lake consiste en 20 claims non brevetés (20 unités cellulaires) d'une superficie d'environ 561,3 ha. La propriété est située à 2,1 kilomètres (km) à l'ouest-sud-ouest du gisement Current Lake. La propriété Escape North consiste en 24 claims non brevetés (67 unités cellulaires) d'une superficie d'environ 1722 ha.

Secteur Métaux et minéraux précieux