Clean Energy Fuels Corp. est une société spécialisée dans les énergies renouvelables. La société se concentre sur l'approvisionnement et la distribution de gaz naturel renouvelable (GNR) et de gaz naturel conventionnel sous forme de gaz naturel comprimé (GNC) et de gaz naturel liquéfié (GNL) pour les marchés du transport aux États-Unis et au Canada. Elle se concentre sur le développement, la possession et l'exploitation de projets de GNR à partir de déchets laitiers et d'autres déchets d'élevage, ainsi que sur la fourniture de GNR à ses clients du secteur des transports commerciaux lourds et moyens. La société conçoit et construit, exploite et entretient également des stations de ravitaillement en carburant pour véhicules publics et privés aux États-Unis et au Canada ; elle vend et entretient des compresseurs et d'autres équipements utilisés dans la production de GNR et dans les stations de ravitaillement ; elle transporte et vend du GNR et du gaz naturel conventionnel par l'intermédiaire de gazoducs virtuels et d'interconnexions, et elle vend des crédits des autorités fédérales, étatiques et locales des États-Unis (crédits environnementaux) qu'elle génère en vendant du GNR comme carburant pour les véhicules.

