Biden va renoncer pendant 24 mois aux droits de douane sur les panneaux solaires visés par une enquête -sources

Le président Joe Biden utilisera une action exécutive lundi pour aider à combler un déficit d'approvisionnement en panneaux solaires et à relancer des projets américains au point mort après qu'une enquête ait gelé les importations de fournisseurs étrangers clés, ont déclaré des sources familières avec la question. Le président Joe Biden déclarera lundi une exemption tarifaire de 24 mois pour les panneaux solaires provenant de quatre nations d'Asie du Sud-Est après qu'une enquête ait gelé les importations et bloqué des projets aux États-Unis, ont déclaré à Reuters des sources familières avec la question. Cette décision intervient alors que l'on s'inquiète de l'impact de l'enquête menée depuis plusieurs mois par le département du commerce pour savoir si les importations de panneaux solaires en provenance du Cambodge, de la Malaisie, de la Thaïlande et du Vietnam contournent les droits de douane sur les produits fabriqués en Chine. L'action de Biden apaiserait les inquiétudes des entreprises qui craignent de devoir détenir des milliards de dollars de réserves pour payer d'éventuels droits de douane, a déclaré une source familière avec les plans de la Maison Blanche. "Il y aura une période d'attente pour la perception des droits de douane, et c'est ce qui sauvera tous ces projets solaires et garantira qu'ils se poursuivent", a déclaré la source. M. Biden invoquera également la loi sur la production de défense pour stimuler la fabrication américaine de panneaux solaires et d'autres technologies d'énergie propre à l'avenir, avec le soutien de prêts et de subventions, ont précisé les sources. Les gouverneurs des États, les législateurs, les responsables de l'industrie et les écologistes ont exprimé leur inquiétude quant à l'enquête, qui aurait pu conduire à des droits de douane rétroactifs pouvant atteindre 250 %. La question a créé un dilemme unique pour la Maison Blanche, qui est désireuse de montrer le leadership des États-Unis sur le changement climatique, en partie en encourageant l'utilisation d'énergies renouvelables, tout en respectant et en gardant ses distances avec la procédure d'enquête. Le recours à l'action exécutive et l'invocation du DPA, qui donne aux présidents une certaine autorité sur les industries nationales, permettent à Biden de profiter des outils à sa disposition sans empiéter sur l'enquête du département du commerce. Une deuxième source a déclaré que la proclamation de Biden, s'appuyant sur l'autorité d'une loi commerciale de 1930, ne s'appliquerait qu'aux quatre pays et se déroulerait parallèlement à l'enquête. En fonction de son résultat, des droits de douane pourraient être prélevés sur les panneaux importés après la période de 24 mois, mais la menace de paiements rétroactifs ne serait pas sur la table, a ajouté la source. "Si vous faites entrer les produits pendant cette période de 24 mois, quelle que soit l'issue de l'enquête, il n'y aura pas ces droits supplémentaires", a déclaré la deuxième source. L'enquête a essentiellement stoppé le flux de panneaux solaires qui représentent plus de la moitié des approvisionnements américains et 80 % des importations. Elle a eu un effet paralysant sur l'industrie, selon les groupes d'énergie propre, dont certains ont demandé à la secrétaire au commerce Gina Raimondo de l'écarter. Raimondo a déclaré qu'elle n'avait aucun pouvoir discrétionnaire pour l'influencer. "L'action des présidents est un sursis bien nécessaire à cette enquête qui a écrasé l'industrie", a déclaré Abigail Ross Hopper, présidente de l'Association des industries de l'énergie solaire, dans un communiqué. "Pendant la fenêtre de suspension des droits de douane de deux ans, l'industrie solaire américaine peut retourner à un déploiement rapide tandis que la loi sur la production de défense aide à développer la fabrication solaire américaine." Annoncée à la fin du mois de mars, l'enquête pourrait prendre 150 jours ou plus pour se terminer. M. Biden a déjà invoqué la DPA pour s'attaquer à une pénurie de lait maternisé aux États-Unis, augmenter la production nationale de minéraux clés pour les batteries de véhicules électriques et lutter contre la pandémie de COVID-19 par des tests et la production de vaccins. "C'est un outil pour faire ce que nous avons évidemment désespérément besoin de faire, à savoir accroître rapidement la capacité de fabrication nationale" de panneaux solaires, a déclaré la deuxième source familière avec la question. L'administration était "très concentrée sur le fait de s'assurer qu'il existe des chaînes d'approvisionnement fiables et résilientes à ce moment critique pour notre secteur énergétique, pour notre capacité à soutenir nos consommateurs et à lutter contre la crise climatique", a-t-il ajouté. L'accélération des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire est cruciale pour l'objectif de M. Biden de réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de 50 à 52 % d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 2005, ainsi que de décarboniser le réseau électrique américain d'ici 2035. L'enquête du ministère du Commerce a incité 19 gouverneurs d'État, 22 sénateurs américains et des dizaines de membres de la Chambre des représentants à exprimer leur inquiétude dans des lettres adressées à M. Biden. "L'ouverture de cette enquête provoque déjà des perturbations massives dans l'industrie solaire, et elle portera gravement atteinte aux entreprises et aux travailleurs américains du secteur solaire et augmentera les coûts pour les familles américaines tant qu'elle se poursuivra", indique une lettre signée par des sénateurs dont Martin Heinrich, un démocrate du Nouveau-Mexique, et Thom Tillis, un républicain de Caroline du Nord. (Reportage de Jeff Mason ; Reportage supplémentaire de Nichola Groom ; Montage de Clarence Fernandez)

