Clean Harbors, Inc. est un fournisseur de services environnementaux et industriels dans toute l'Amérique du Nord. La société est également un raffineur et un recycleur d'huiles usées en Amérique du Nord et un fournisseur de pièces de nettoyage et de services environnementaux connexes à des clients commerciaux, industriels et automobiles en Amérique du Nord. Ses segments comprennent les services environnementaux et les solutions de durabilité Safety-Kleen. Le segment des services environnementaux collecte, transporte, traite et élimine les déchets dangereux et non dangereux, y compris la récupération des ressources, le traitement physique, le mélange de carburants, l'incinération, l'élimination en décharge, le traitement des eaux usées, l'élimination des produits chimiques en laboratoire, la gestion des explosifs et les services CleanPack. Le segment Safety-Kleen Sustainability Solutions fabrique, formule, conditionne, distribue et commercialise des lubrifiants qui offrent à ses clients une solution durable à leurs besoins en huile. L'huile usagée collectée est traitée ou raffinée pour être transformée en une variété de produits.

Secteur Services et équipements environnementaux