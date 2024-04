Clean Power Hydrogen plc est une entreprise britannique spécialisée dans la technologie et la fabrication d'hydrogène vert. La société a mis au point un électrolyseur sans membrane (EMF) protégé par la propriété intellectuelle. Cette technologie associe l'EMF à la séparation cryogénique pour produire de l'hydrogène pur et de l'oxygène pur sous forme de gaz séparés. Cette technologie est modulable pour toute une série d'applications et, lorsqu'elle est alimentée par de l'électricité renouvelable, elle produit de l'hydrogène vert. L'entreprise fournit des services aux marchés de l'énergie, de l'industrie et de la fabrication, des transports et des machines, du commerce et de la vente au détail, et de l'hydroculture. La filiale de la société est Clean Power Hydrogen Group Limited.

Secteur Carburants renouvelables