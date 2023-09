Cleanaway Waste Management Limited est une société australienne de gestion totale des déchets et de services industriels et environnementaux. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Le segment Solid Waste Services, qui comprend la collecte, la récupération et l'élimination de tous les types de déchets solides, y compris les déchets putrescibles, les déchets inertes, les déchets ménagers et les déchets récupérés ; le segment Industrial & Waste Services, qui comprend une variété de services fournis aux marchés des infrastructures, de l'industrie et des ressources ; et le segment Liquid Waste & Health Services, qui comprend la collecte, le traitement, la transformation, le raffinage, le recyclage et la destruction de liquides dangereux et non dangereux, d'hydrocarbures et de déchets chimiques, de déchets emballés spécialisés et de déchets dangereux. Les services de santé comprennent la fourniture de services au secteur de la santé pour le traitement et l'élimination en toute sécurité des déchets liés à la santé, notamment la gestion des déchets pointus, les déchets pharmaceutiques, les déchets dangereux pour la santé et les déchets de quarantaine.

Secteur Services et équipements environnementaux