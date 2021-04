Cleanaway va acheter les actifs à Sydney de Suez après l'accord avec Veolia

(Reuters) - Le groupe australien Cleanaway Waste Management a fait savoir mardi qu'il allait racheter certains des actifs de Suez à Sydney après que le spécialiste français de la gestion de l'eau et des déchets a conclu lundi avec Veolia un accord de principe sur leur rapprochement.

Cleanaway et Suez avaient déclaré la semaine dernière que le groupe australien allait racheter l'activité locale de recyclage et valorisation du groupe français, à condition qu'aboutissent les négociations entre Suez et Veolia.

Veolia s'était toutefois opposé à une telle opération, entamant des démarches juridiques contre Suez et Cleanaway en France et en Australie. Dans le communiqué publié lundi, Suez a indiqué que l'accord avec Veolia allait entraîner le gel des procédures juridiques en cours.

Cleanaway a déclaré que l'opération s'élevait à 380 millions de dollars environ et qu'elle devrait être finalisée au deuxième trimestre de 2022 en se basant sur le probable calendrier du rachat de Suez par Veolia.

L'autorité australienne de la concurrence doit approuver cette acquisition.

(Shruti Sonal à Bangalore; version française Jean Terzian)