(Alliance News) - CleanBnB Spa a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait examiné les chiffres de gestion non audités pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2023. Au cours de ce dernier, les séjours gérés se sont élevés à 41 025, en hausse de 54 % par rapport aux 26 583 du premier semestre 2022.

Ce résultat d'exploitation s'est également reflété dans le volume de réservations brutes, c'est-à-dire les recettes des clients pour les séjours gérés, qui ont atteint 16,8 millions d'euros, en hausse de 65 % par rapport aux 10,2 millions d'euros collectés au cours du premier semestre 2022.

En outre, au cours des six premiers mois de l'année, CleanBnB a enregistré une nouvelle croissance significative - pour plus de 500 unités - de son portefeuille immobilier, qui a atteint 2 115 unités, réparties dans plus de 70 localités italiennes et gérées sur une base exclusive, principalement avec la formule " FULL package " de gestion complète.

En ce qui concerne le deuxième trimestre, en revanche, la société confirme une tendance à la croissance continue de l'activité par rapport à l'année dernière, avec un total de 26 687 séjours gérés, en hausse de 51% par rapport aux 17 655 séjours du T2 2022, et un volume de recettes de séjour de plus de 11,8 millions d'euros, en hausse de 64% par rapport aux 7,2 millions d'euros de la même période de 2022.

Par rapport au premier trimestre 2023, le deuxième trimestre affiche une forte croissance tant en nombre de séjours gérés - plus 86 % - qu'en termes de recettes, plus 138 %. Cette tendance, souligne l'entreprise, "devrait se consolider dans les premiers mois du second semestre".

L'action de CleanBnB a clôturé dans le vert mercredi, en hausse de 1,4 pour cent, à 1,08 EUR par action.

