Cleanbnb SpA est une société basée en Italie, qui fournit des services aux propriétaires de biens immobiliers résidentiels en les aidant à louer leurs propriétés. Elle est spécialisée dans la location à court terme. L'offre de services de la société comprend, entre autres, l'évaluation des propriétés, la fixation des prix, la visibilité en ligne, la gestion des réservations, la gestion de la trésorerie, l'hébergement et l'assistance aux invités 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le nettoyage des propriétés et du linge de maison, la gestion et l'entretien des propriétés, le check-out, l'assistance bureaucratique et les assurances. La société est active au niveau local.

Secteur Développement et opérations immobilières